الهند تسجل وفيات قياسية بفيروس "كورونا"

أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت أن الهند سجلت، ولأول مرة، أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فيما أعلنت المزيد من الولايات عن عمليات إغلاق لاحتواء موجة ثانية مميتة من الجائحة في البلاد .

وذكرت وزارة الصحة الاتحادية في الهند أن 4187 شخصا، على الأقل، توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء كورونا، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في البلاد بسبب الجائحة إلى 238 ألفا و270.

وسجلت الهند 401 ألفا و78 إصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى قرابة 22 مليونا.

واليوم السبت هو اليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه إصابات كوورنا اليومية حاجز الـ400 ألف.

وكانت الهند أول دول العالم التي تتجاوز هذا الرقم، في الأول من ماي الجاري.

وتكاد أنظمة الرعاية الصحية تصل إلى حافة الهاوية في جنوب وشرق الهند، حيث وردت تقارير عن صعود غير مسبوق في عدد الإصابات.

وأعلنت عدة ولايات، مثل تاميل نادو، وكارناتاكا، وكيرالا، في الجنوب، وكذلك أوديشا ومانيبور وبيهار، في الشرق، عن إجراءات إغلاق جديدة لكسر سلاسل العدوى من الجائحة.

وأدت الموجة الثانية من كوفيد-19 في الهند بالفعل إلى تدمير أنظمة الرعاية الصحية في مدن رئيسية، مثل نيودلهي ومومباي، حيث أغرقت هذه الموجة المستشفيات بالمرضى، وزادت العبء الثقيل على مرافق حرق الجثث.