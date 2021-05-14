الهند تسجل 343 ألف إصابة بكورونا في يوم

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 343 ألفا و 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 مليونا و 46 ألفا و 809 أشخاص، فيما قدمت الحكومة ضمانات وتدابير مفصلة لتعويض النقص في اللقاحات.

وذكرت صحيفة “بيزنس ستاندرد” الهندية أن البلاد شهدت أيضا 4000 حالة وفاة إضافية بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 262 ألفا و 317 حالة.

وسجلت الهند أكثر من 300 ألف حالة يوميا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، مما أدى إلى تحمل أنظمتها الصحية أعباء ثقيلة.

وحث رئيس الوزراء ناريندرا مودي المزارعين في نقاش معهم على اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع انتشار الجائحة، في ظل تزايد الإصابات في المناطق الريفية.

وقال في كيه بول كبير مستشاري الحكومة في وقت متأخر أمس الخميس إن أكثر من ملياري جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد من المرجح أن تكون متاحة من آب/ أغسطس إلى كانون أول/ ديسمبر، مما أحيى الآمال في تغلب الهند على الانتكاسات من خلال استراتيجيتها في التطعيم.

وتمت دعوة مصنعي اللقاحات بشكل منفصل لإنتاج لقاح “كوفاكسين” المصنع محليا لمواجهة النقص.

ونقلت قناة “إن دي تي في” عن المستشار الحكومي البارز إم كيه أرورا قوله إن الفترة بين تلقي جرعتي لقاحها الرئيسي “كوفيشيلد” ستزداد من 6-8 أسابيع إلى 12-16 أسبوعا. وشدد على أن هذا قرار يستند إلى مدخلات علمية، لا بسبب نقص اللقاحات.