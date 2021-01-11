الهواتف الذكية والحواسيب تؤذي صحة العيون .. هذه مضاعفات وتحذيرات

تتسبب الحياة الحديثة المتميزة بالإقبال الكبير على استخدام الهاتف المحمول والكمبيوتر في ظهور أعباء ومشاكل إضافية للعين، تتنوع بين الاحمرار والحرقة وأعراض تشير إلى مضاعفات خطيرة قد تؤثر سلبا على النظر على المدى الطويل.

وساهم التطور التكنولوجي وانتشار الهاتف والحاسوب بين عموم الناس في ظهور أمراض مرتبطة بالعين والبصر، أبرزها جفاف العين الناتج عن الساعات الطويلة أمام الكمبيوتر وقلة الحركة التي قد تتطور لتصبح خطيرة، يقول الدكتور زكرياء الجبار، أخصائي طب وجراحة العيون.

وأضاف المصدر ذاته أن جفاف العين من المشاكل الصحية الشائعة، يحدث نتيجة خلل في نوعية أو كمية الدمع المنتج في العين، فالدمع يعطي العين الرطوبة الكافية التي تحتاجها، مضيفا أن “جفاف العين عادة ما يكون مصحوبا بالإحساس بوخز مستمر، مع حدوث حرقة في العين واحمرارها، ويتميز بالتصاق الجفون ورغبة مستمرة في الهرش (الحكة)؛ إذ يشعر المريض في حالة الإصابة وكأن جسما غريبا دخل عينه”.

جفاف العين يؤثر في القدرة على القيام بالمهام اليومية، كاستخدام الحاسوب أو القراءة لساعات طويلة، بالإضافة إلى أنه يجعل من الصعب تحمل البقاء في الجو الجاف، علاوة على أن الشعور بجفاف العين أمر مزعج، وهو مؤذ في حد ذاته لها وقد تتفاقم عنه مشاكل أخرى خطيرة قد تؤثر على صحة وسلامة الإبصار، يوضح الأخصائي نفسه في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وأضاف أن “تكوّن مخاط (Mucus) وتشكله حول العين على شكل خيوط، غالبا ما يكون مؤشرا على جفاف العين، كما قد يرافق ذلك الإرهاق المستمر للعين بعد القراءة أو استعمال جهاز الحاسوب مع صعوبة الرؤية عند وضع العدسات اللاصقة بأنواعها”، مشيرا إلى أن المعاناة من ضبابيّة الرؤية بشكل متقطع أو الشعور بثقل في جفن العين والشعور بالتعب والإجهاد في العين، كلها أعراض تدل على جفاف العين.

ولتجنب هذه المشاكل والمضاعفات، يوصى الدكتور الجبار بالحفاظ على بعض الأمور والعادات الصحية، من قبيل الحصول على قدر كاف من النوم والاسترخاء بين الحين والآخر، لا سيما بين ساعات الجلوس أمام الكمبيوتر أو شاشة التليفزيون والهاتف.

ودعا طبيب العيون ذاته إلى تجنب المكوث طويلا أمام شاشة الحاسوب وأخذ قسط من الراحة لمدة دقيقة واحدة كل ساعة على الأقل، واستخدام القطرات، لكن بعيدا عن الأنواع التي تحتوي المواد الحافظة، فقد تؤدي إلى تهيج العين، مع القيام بحركات بسيطة وتدليك العين بهدف تقليل الجفاف.

وقال الطبيب السابق بمستشفيات فرنسا إن ارتداء العدسات اللاصقة قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لجفاف العيون، محبذا تجنبها إن لم تكن هناك حاجة لها، كما في بعض الأغراض التجميلية. واستحضر بعض أنواع الأدوية، مثل بعض أنواع حبوب منع الحمل وتنظيم الدورة الشهرية ومضادات الهيستامين المستخدمة في علاج الحساسية وتجفيف الجيوب الأنفية، التي قد ترفع خطر الإصابة بجفاف العين.

ونصح الدكتور الجبار بتناول الفواكه والخضروات للحفاظ على العين التي تحتاج لفيتامين “سي” و”أوميغا 3″، وتناول الأسماك مرة أو مرتين في الأسبوع، للتغلب على مشكلة جفاف العين، مع شرب المياه بكمية كافية، حددها في لترين على الأقل يوميا.