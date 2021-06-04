الهيبة ينتقد وضعية تدريس حقوق الإنسان بالجامعات

قال المحجوب الهيبة، الأستاذ الجامعي، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان سابقا، إن وضعية تدريس حقوق الإنسان في كليات الحقوق بالجامعات المغربية “سيئة جدا”، وأن البحث العلمي في هذا المجال بالمغرب بعيد جدا عمّا تنتجه مراكز البحث الدولية من فكر حقوقي.

وكشف المحجوب الهيبة في ندوة نظمها مركز حقوق الإنسان والديمقراطية، مساء الخميس، بمناسبة إصداره للعدد الأول من مجلة “دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية”، أن أغلب ماسترات حقوق الإنسان التي تم إحداثها في كليات الحقوق المغربية لا تتوفر فيها شروط تدريس حقوق الإنسان”.

وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن هناك جهات داخل كليات الحقوق تحارب من أجل تحييد الطلبة عن التوجه إلى البحث في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن هذا الأمر يمثل مفارقة كبيرة، ذلك أن الجامعة لا تواكب المنجزات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان.

وانتقد الهيبة بشدة الوضعية العامة لتدريس حقوق الإنسان في كليات الحقوق، ذاهبا إلى القول إن الماسترات الموجودة حاليا “خاوية، خاصة الماسترات التي تدرّس كل موادها باللغة العربية، لأن اللغة العربية، ورغم حتمية التمكّن منها، إلا أنها ليست لغة للوصول إلى العلم والمعرفة في مجال حقوق الإنسان”.

وانتقد المتحدث ذاته بشدة زملاءه الأساتذة غير المنفتحين على اللغات الأجنبية، داعيا إلى إعادة النظر في شروط توظيف الأساتذة الجامعيين المدرّسين لحقوق الإنسان، سواء على مستوى المضمون الفكري للأستاذ أو على مستوى اللغة.

وتابع قائلا: “في موقع “غوغل” هناك آلاف الدوريات في حقوق الإنسان، ولكن تطغى عليها اللغة الإنجليزية ثم الإسبانية فالفرنسية، وهي اللغات الرسمية للهيئات الأممية لحقق الإنسان، والأستاذ الذي لا لا يتقن اللغات لا يمكن أن يدرّس حقوق الإنسان”.

الهيية انتقد أيضا انغلاق أساتذة حقوق الإنسان وعدم انفتاحهم على الحركة الحقوقية، قائلا: “البحث على مستوى الماسترات فاشل لأنه بقي حبيس مجموعة من الأساتذة غير المنفتحين على الحركة الحقوقية، لأنهم يعتبرون أن فيها فقط مناضلين يحتجون والحال أن لها رصيدا معرفيا في مجال حقوق الإنسان”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن من أسباب فشل البحث العلمي في مجال حقوق الإنسان في كليات الحقوق، أن الماسترات والدكتوراه تكون دائما مغربية مغربية، ولا تنفتح على الممارسات الفضلى للبحث في الجامعات العريقة، سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية أو اللاتينية، أو حتى الجامعات الإفريقية.

ونوّه الهيبة بإصدار مركز حقوق الإنسان والديمقراطية، لمجلة “دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية”، معتبرا أنها ستسهم في سدّ الخصاص الكبير في هذا الجانب، مبرزا أن غياب دوريات متخصصة في مجال حقوق الإنسان يعمّق أزمة تدريسها في كليات الحقوق المغربية، لافتا إلى أن غياب الدوريات “يجعل الطلبة تائهين”، لأن هذه الدوريات هي التي تبين للطالب الباحث أين وصل الفقه ومستوى البحث في مجال حقوق الإنسان، وبواسطتها يتعرف على الإصدارات الجديدة ويصل إلى الاجتهاد القضائي والآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأردف أنه في ظل هذه الوضعية “لا يُنتظر من الماسترات أن تؤسس لإنتاج المعرفة في مجال حقوق الإنسان”، مبرزا أن البحوث التي ينجزها الطلبة “هزيلة”، لكنه استدرك بأن المسؤولية لا يتحملها الطلبة بقدر ما يتحملها تأطير الأساتذة والحكامة على مستوى كليات الحقوق.

في هذا الإطار انتقد الهيبة عدم إتاحة المراجع للطلبة، ضاربا المثل بجامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء، التي قال إنها تتوفر على “كنوز”، ولكن الطلبة لا يتم توجيههم إليها من طرف أساتذتهم، “بل إنني عندما أسألهم هل يعرفون بوجود هذه الكنوز يجيبون بلا”، على حد تعبيره.