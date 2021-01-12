"الواتساب" و"الفيس بوك".. خصوصية من لا خصوصية له

الستار هو الله، لكن الفضيحة من صناعة العبد دائما؛ بل إن الفضيحة أصبحت تجارة مدرة للدخل، بعد أن أصبح لها تجار بالجملة والتقسيط.. ففي الوقت الذي تتصور فيه أنك أحكمت إغلاق الباب على نفسك في مواجهة اللصوص المفترضين، ودرءا لفضائحك الصغيرة التي لا علاقة لها بالمصلحة العامة، والتي يفترض أن الله هو الذي يراقبها، إذا كنت مسلما.. وبينما تفترض أنت أنك ستواجه حساب الآخرة بطريقتك، وأن الحسنات تمسح السيئات، والحسنة بعشر أمثالها.. عليك أن تتذكر أنك مثل من يبيت في الخلاء، والسبب هو الحاسوب الذي تشغله في بيتك، أو كاميرات المراقبة التي زرعتها في أركان منزلك لمراقبته من اللصوص، أو بكل بساطة لأنك تنام وتضع عند زاوية السرير قرب رأسك هاتفك النقال، بدعوى أنه يوقظك كل صباح..

صدق أو لا تصدق، هناك من يدخل إلى بيتك كل يوم، ليس عبر النافذة أو الباب كما كنت تعتقد دائما، بل عبر تطبيقات الهاتف المحمول في بعض الحالات، وفي الوقت الذي يواصل فيه بعض المغاربة الإقبال بنهم شديد على مشاهد “الفضائح الشخصية” أو “فضائح بلدهم”، وكلها أمور ممنوعة في بلدان أخرى، بمقتضى القانون، ولا سبيل للمتاجرة فيها، يسود اليوم قلق عالمي كبير حول “الخصوصية”، وقد بلغ الجدل ذروته مع بداية الحديث عن هذا الشهر، عن الشروع في ربط بيانات الخصوصية بين موقعي “الواتساب” و”الفيس بوك”..

الربط بين “الفيس بوك” و”الواتساب”، حسب الهدف المعلن، هو “تشغيل وتحسين الخدمات وتقديم اقتراحات لصداقات جديدة وبرامج جديدة.. تحت عنوان “الربط البيني”، الذي يقول عنه المسؤول بشكل “ظاهري” عن “الفيس بوك”، مارك زوكيربيرغ والمدير التنفيذي لشركة “الواتساب”، إنه ما يجعلك قادرًا على استخدام “واتساب” لتلقي الرسائل المرسلة إلى حسابك على “الفيس بوك” دون مشاركة رقم هاتفك، وفي المعاملات التجارية لن يضطر المشتري إلى القلق بشأن ما إذا كنت تفضل أن يتم إرسال الرسائل على شبكة أو أخرى.

هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فالمتخوفون من هذه “الخصوصية” التي لا علاقة لها بـ”الخصوصية” كما عرفناها في زمن التلفزيون واللاقط الهوائي البسيط، و”الكسكاس”.. يقولون إن الربط بين التطبيقين سيمكن من الولوج إلى معلومات هائلة من الهاتف النقال. كما أن كافة أرقام الهواتف المسجلة لدى المستخدم ستصبح إمكانية الولوج إليها من جهات أخرى متاحة بأهداف تجارية وإعلانية.. غير أن ما يثير المخاوف فعلا هو إمكانية عرض كل تلك البيانات للبيع في المزاد، إما بين محتالين متخصصين، أو لدى شركات مختصة في هذا النوع من التجارة..

الستار هو الله، لكن الانضمام إلى قوائم المسجلين على لوائح “الواتساب” و”الفيس بوك”، وتطبيقات أخرى..، قد يكون مدخلا للفضيحة، في غياب مشرعين قادرين على حماية المواطنين من المخاطر المعلوماتية، وفي ظل انشغال الفئة القليلة التي تضبط هذه التقنيات بمتابعة مستجدات السوق الدولية للاغتناء السريع، ولو كان ذلك على حساب الوطن. أما المنتخبون فحدث ولا حرج، وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يمكن مناقشة “البنية المعلوماتية” مع من ما زال غارقا في التلاعب بـ”البنية التحتية”.

قديما، كان المبيت في العراء هو أكبر الفضائح؛ لكن ذلك العراء الساذج هو قمة “الخصوصية”، مع اختراق الأنترنيت لأكوام الإسمنت التي يقطنها المواطن، دون حماية..

إن حماية المواطنين، اليوم، لم تعد مقتصرة على حمايتهم من مخاطر الأمن والسكن، والحريق.. بل إنها يجب أن تشمل حماية المواطنين من “قرصنة معطياتهم الشخصية”، من طرف محتالي العصر الجديد. أما الاستمرار في فسح المجال أمام تطبيقات ومواقع متخصصة في تعرية البلاد ومواطنيها.. فلن يكون إلا مقدمة للعودة إلى زمن “الإنسان العاري”، وعندها لن يكون هناك وطن؛ بل خراب كبير يعيش فيه ما تبقى من المواطنين.. سترنا وستركم الله.