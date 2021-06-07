الوادي يطرق أبواب المنتخب عبر بوابة "سموحة"

عبر اللاعب المغربي عبد الكبير الوادي، مهاجم نادي سموحة المصري لكرة القدم، عن سعادته بالمساهمة الفعالة في تحقيق فريقه لمجموعة من النتائج الإيجابية جعلته يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب العام للدوري المحلي بأرض الكنانة، بفارق أربع نقاط فقط عن الأهلي ثاني الترتيب.

وقال الوادي في تصريح خص به “هسبورت”: “سعيد بالنتائج الإيجابية التي حققها فريقنا هذا الموسم، والفضل في ذلك يعود إلى الإدارة والطاقمين التقني والطبي واللاعبين، وجماهير النادي التي تقدم لنا كل الدعم من أجل احتلال مركز مؤهل إلى إحدى المسابقات القارية الموسم المقبل”.

وأضاف أن “أجواء الممارسة في نادي سموحة احترافية بكل المقاييس، والهدف المنشود هو إسعاد المناصرين في المواعيد القادمة، كما أنني سعيد بتسجيل أربعة أهداف حتى الآن، وتقديم خمس تمريرات حاسمة، وهذه فقط بداية لما هو قادم بإذن الله، والذي سيكون أفضل بكثير”.

وأكد الوادي الذي تألق من قبل بقميص مجموعة من الأندية الوطنية، أن رغبته كبيرة في مواصلة العزف على وتر التألق بأرض “الفراعنة”، على أمل أن يطرق أبواب المنتخب الوطني المغربي، مشيرا إلى أن حلمه دائما هو الدفاع عن قميص “أسود الأطلس”.

وواصل الوادي قائلا: “كنت أمني النفس بالتواجد ضمن لائحة المنتخب الوطني للمحليين التي تستعد للبطولة العربية القادمة، بحكم أن المجال مفتوح أمام اللاعبين الممارسين بالدوريات العربية، لكن عدم استدعائي لا يعني نهاية العالم، وإنما هو دافع لأواصل العمل والاجتهاد لتحقيق المبتغى، خاصة وأن المنتخب المحلي يقوده مدرب مميز هو الحسين عموتة الذي يقوم بعمل كبير من أجل منح الفرصة لكل من يستحق”.

ويعتبر الوادي، صاحب الـ28 سنة، من أبرز لاعبي نادي سموحة المصري، أحد أعرق الأندية بأرض الكنانة الذي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب العام ويأمل إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى المسابقات القارية.

وكانت انطلاقة الوادي من نادي الوداد الفاسي، قبل أن يحط الرحال بالرجاء الرياضي ثم الجيش الملكي فاتحاد طنجة، ليستفيد بعدها من تجربة احترافية بالدوري المصري مع وادي دجلة الذي أعاره إلى سموحة، علما أن إدارة هذا الأخير تسعى إلى شراء عقده بعد أن قدم أوراق اعتماده بقوة هذا الموسم.

يشار إلى أن عبد الكبير الوادي سبق أن دافع على ألوان قميص المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في 15 مباراة، ولعب ثلاث مباريات مع منتخب أقل من 23 سنة.