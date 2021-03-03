الوباء يخفض معاملات شركات التأمينات بالمغرب

تأثرت معاملات كبريات الشركات المغربية العاملة في قطاع التأمينات بشكل واضح خلال السنة المالية المنصرمة، بسبب التبعات السلبية لتفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وكشفت شركات التأمين المدرجة في بورصة الدار البيضاء عن انخفاض رقم معاملاتها السنوي بنسبة 5.4 في المائة، بعد أن استقر في مستوى 8.37 مليار درهم.

وأعلنت شركة تأمينات الوفاء عن تسجيل 4.37 مليار درهم بالنسبة إلى أنشطة التأمين على الحياة، متراجعا بنسبة 14.2 في المائة.

من جهتها، سجلت شركة “سهام للتأمين” تراجعا في أرباحها الصافية بنسبة 50.6 في المائة خلال سنة 2020، والتي استقرت في مستوى 201 مليون درهم مقابل 406 ملايين درهم في سنة 2019.

كما تراجع رقم معاملات “سهام للتأمين” بنسبة 5.5 في المائة، حيث بلغ خلال السنة الفارطة ما يقارب 5.12 مليار درهم مقابل 5.42 مليار درهم في سنة 2019.

وعزت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض مستوى أنشطة التأمين على الحياة بنسبة 25.5 في المائة، نتيجة تراجع عمليات جمع الادخار.

وبلغ رقم معاملات نشاط التأمين على الحياة ما يقارب 819 مليون درهم في سنة 2020 مقابل 1.98 مليار درهم في سنة 2019.

وأوضح مسؤولو الشركة المدرجة في بورصة الدار البيضاء أن رقم معاملات نشاط التأمين على الممتلكات العينية سجل تراجعا بنسبة 0.4 في المائة، حيث استقر في سنة 2020 عند مستوى 4.3 مليارات درهم مقابل 4.32 مليار درهم في سنة 2019.