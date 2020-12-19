الودادية الحسنية للقضاة تقبل استقالة نائب الرئيس

قال المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة إنه بناء على القانون الأساسي للودادية، وعلى القرار المتخذ من طرف المكتب المركزي خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 نونبر الماضي، القاضي بتعيين لجنة في إطار مقتضيات المادة 7 من القانون الأساسي للودادية للبحث، وإعداد تقرير بشأن الوقائع المعروضة عليها، عقد، السبت، اجتماعا بمدينة الدار البيضاء، قصد عرض تقرير اللجنة المذكورة ومناقشته واتخاذ القرار المناسب.

وأضاف المكتب المركزي للودادية، في بلاغ له، أنه “بعد مناقشة تقرير لجنة الأخلاقيات، وحفاظا على سمعة الودادية ومبادئها ووحدتها، وأمام تقديم محمد الخضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، لاستقالته الكتابية والتداول بشأنها، تقرر قبولها بالإجماع، وصرف النظر عن تطبيق المقتضيات التأديبية، المنصوص عليها في المادة السابعة من قانونها الأساسي”.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن “الودادية الحسنية للقضاة إذ تخبر الرأي العام القضائي بهذا القرار، فإنها تؤكد على تشبثها بأهدافها المنصوص عليها في المادة 3 من قانونها الأساسي”.