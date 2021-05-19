أداء متألق للوداد البيضاوي في الدوري الاحترافي

يواصل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم أرقامه المبهرة في البطولة الوطنية الاحترافية بتغلبه، أمس الثلاثاء، على ضيفه أولمبيك آسفي بنتيجة 3-1؛ وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18.

ورفع الوداد، بثلاثيته في شباك “القرش المسفيوي”، رصيده من الأهداف إلى 29 هدفا، متصدرا قائمة أقوى الخطوط الهجومية، متقدما بـ6 أهداف عن غريمه الرجاء الرياضي، الثاني في القائمة.

ويأتي “الفريق الأحمر” ثالثا في لائحة أفضل خطوط الدفاع، بالتساوي مع يوسفية برشيد، بعدما اهتزت شباك كل منهما 13 مرة. ويتصدر شباب المحمدية اللائحة باستقباله 10 أهداف، متبوعا بحسنية أكادير المتلقي 11 هدفا.

ويعتبر الوداد الأكثر حصدا للانتصارات، في 10 مناسبات، متقدما بفوزين عن الفريق “الأخضر”، ويعد لاعبو التونسي فوزي البنزرتي الأقل تعرضا للخسارة، بهزيمتين فقط، مناصفة مع الرجاء الرياضي البيضاوي.

أما من حيث التعادلات فإن الوداديين يحتلون مركز الوصافة، بـ4 تعادلات، بمعية الرباعي اتحاد طنجة ونهضة بركان وأولمبيك آسفي ونهضة الزمامرة، فيما يعتبر مولودية وجدة الأقل تحقيقا للتعادل؛ في 3 مباريات فقط.

جدير بالذدر أن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم يحتل صدارة ترتيب البطولة بـ34 نقطة، متقدما بـ4 نقاط عن فريق الرجاء الرياضي.