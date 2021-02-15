الوداد البيضاوي يستعيد المودن وكومارا والحسوني

يستعيد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم خدمات ثلاثة لاعبين في مباراته أمام ضيفه الفتح الرباطي، غدا الثلاثاء، ضمن سادس جولات البطولة الوطنية الاحترافية.

وبات بإمكان المدرب التونسي فوزي البنزرتي الاعتماد على سفيان المودن والشيخ كومارا وأيمن الحسوني في مواجهة الغد أمام نادي اتحاد الفتح الرياضي.

وفي حال اعتماد البنزرتي على المودن غدا، فستكون أول مباراة رسمية للاعب مع “الفريق الأحمر” منذ انضمامه إليه؛ قادما من اتحاد طنجة.

من جهة أخرى سيخوض كومارا، إن أقحمه المدرب التونسي ضمن أطوار المواجهة الرياضية، أول لقاء مع “الكتيبة الحمراء” في الموسم الرياضي الجاري.

أما الحسوني فقد ظهر خلال المباراة الأولى أمام يوسفية برشيد، قبل أن تحرمه الإصابة من المشاركة مع فريقه في المباريات التي أعقبتها.

ويحتل الفريق البيضاوي المركز الثاني في جدول الترتيب العام المؤقت، برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز العاشر بـ6 نقاط.