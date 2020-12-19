الوداد البيضاوي يمطر شباك "غزالة سوس" بثلاثية

تفوق فريق الوداد البيضاوي على ضيفه فريق حسنية أكادير بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم .
وسجل أهداف فريق الوداد البيضاوي مؤيد اللافي، في الدقيقة 43 عبر ضربة جزاء، وسايمون مسوفا في الدقيقة 53، وأيوب العملود في الدقيقة 94، فيما عرف اللقاء طرد لاعب “غزالة سوس” جمال الشماخ في الدقيقة 77.
وعقب هذه النتيجة، ارتقى فريق الوداد إلى المركز الأول إلى جانب فريق اتحاد طنجة برصيد تسع نقاط، فيما ظل فريق الحسنية في المركز الثاني عشر برصيد نقطتين فقط.
بالنظر للغيابات المتعددة فإن هذا الانتصار مهم جدا لمواصلة المسيرة بثبات ،ولكن هناك نقائص كثيرة مازال الفريق في حاجة لتداركها ،فهذا الوداد وليس فريقا عاديا.
إنتصار جيد. البنزرتي احس بالخطر ودار عقلو. مسوفا والافي رائعين.الكعبي يسترجع في انتظار سكومة.
الحسنية انهى سدينو قضيتها الحسنية ومنذ احداث العام الماضي وهي في سقوط حر وبالمناسبة فهي حسنية سيدينو ولم تعد تسمى غزالة سوس وحسنية اكادير فليشبع بها . هو الان يصول ويجول جمعين عامين في ساعة واحدة ولا من شاف ولا من دري ولي معجبو الحل ها تغارت اشرب البحر ، يعني قمة الغطرسة واحتقار ناس اكادير وكل السوسيين .
هادشي ديروه مع المصريين ماشي في البطولة
نديروه بعدا معكم الازم .ونتوما مع البراني كتشفاوا.ما تربحوا ما تقيلوا لي يدافع عليكم .كن شداتكم الاهلي 10|0
الثدخل الصبياني الزاءد اصلا للحؤاصلي ساهم بنسبة عالية في. انهزام الجميع .ويجب محاسبته .فقميص الفريق لمن يستحقه.والسلام.
رغم دخول بعض العناصر لأول مرة هناك بوادر التحسن مستقبلا ولمسات سرغات أعطت ثماراها وأبان أن مكانته لا تناقش إلا أن الكرتي لم يعط ما تتمناه الجماهير رغم الفرص العديدة الممنوحة له . والمترجي لم يستفد بعد من أخطائه .أما بديع أووك والمترجي مستواهما في انحدار, كما أن بديع كان عليه أن يزعج اللاعب أثناء قدفه ضربة الجزاء .
ودادي وراسي عالي حب وعشق للكتيبة الحمراء انشاء الله الدرع
اقولها مرة أخرى
الحسنية عندها الملعب وخاصها الرئيس والمدرب واللاعبين. وكفى.