الوداد البيضاوي يمطر شباك "غزالة سوس" بثلاثية

تفوق فريق الوداد البيضاوي على ضيفه فريق حسنية أكادير بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم .

وسجل أهداف فريق الوداد البيضاوي مؤيد اللافي، في الدقيقة 43 عبر ضربة جزاء، وسايمون مسوفا في الدقيقة 53، وأيوب العملود في الدقيقة 94، فيما عرف اللقاء طرد لاعب “غزالة سوس” جمال الشماخ في الدقيقة 77.

وعقب هذه النتيجة، ارتقى فريق الوداد إلى المركز الأول إلى جانب فريق اتحاد طنجة برصيد تسع نقاط، فيما ظل فريق الحسنية في المركز الثاني عشر برصيد نقطتين فقط.