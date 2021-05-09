الوداد البيضاوي ينعش خزينة الزمالك المصري

أنعش نادي الوداد الرياضي لكرة القدم خزينة نظيره الزمالك المصري بمبلغ مالي مهم؛ يخص إعارة اللاعب محمد أوناجم خلال “الميركاتو” الماضي.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية أن الزمالك تحصل على مبلغ 100 ألف دولار من الوداد، وهو ما يُشكل قيمة إعارة أوناجم لمتصدر الدوري الاحترافي المغربي بعد تأخر في صرف المبلغ المذكور.

وأوضحت التقارير نفسها أن الوداد الرياضي تأخر في صرف قيمة صفقة الإعارة ليضطر الفريق المصري إلى توجيه مراسلات في أكثر من مناسبة، قبل أن يستجيب النادي المغربي خلال الساعات الماضية.

وكان الزمالك قد تعاقد مع أوناجم صيف سنة 2019، بعقد يمتد ثلاثة مواسم، قبل أن يُوافق على إعارته إلى الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية؛ من أجل “لعب دقائق أكثر واستعادة التنافسية”.