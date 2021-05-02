الوداد البيضاوي يهزم نهضة بركان برباعية نظيفة

تمكن فريق الوداد الرياضي من الانتصار على فريق نهضة بركان برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء مؤجل عن الدورة الثامنة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل أهداف فريق الوداد الرياضي كل من يحيى جبران في الدقيقة 24، ومحمد أوناجم في الدقيقة 71، من ضربتي جزاء، ووليد الكرتي (د 75)، وسايمون موسوفا (د 90).

وشهدت المباراة إشهار الحكم ياسين بوسليم الورقة الحمراء في وجه لاعبي نهضة بركان ايوسوفو دايو (د 22)، وزيد كروش (د 3+90).

وعزز فريق الوداد الرياضي، عقب هذا الفوز، موقعه في صدارة البطولة بـ 30 نقطة، فيما ظل فريق نهضة بركان في المركز السادس إلى جانب المغرب الفاسي وأولمبيك آسفي ب 18 نقطة.