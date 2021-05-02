الوداد البيضاوي يهزم نهضة بركان برباعية نظيفة

الوداد البيضاوي يهزم نهضة بركان برباعية نظيفة
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأحد 2 ماي 2021 - 23:51

تمكن فريق الوداد الرياضي من الانتصار على فريق نهضة بركان برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء مؤجل عن الدورة الثامنة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل أهداف فريق الوداد الرياضي كل من يحيى جبران في الدقيقة 24، ومحمد أوناجم في الدقيقة 71، من ضربتي جزاء، ووليد الكرتي (د 75)، وسايمون موسوفا (د 90).

وشهدت المباراة إشهار الحكم ياسين بوسليم الورقة الحمراء في وجه لاعبي نهضة بركان ايوسوفو دايو (د 22)، وزيد كروش (د 3+90).

وعزز فريق الوداد الرياضي، عقب هذا الفوز، موقعه في صدارة البطولة بـ 30 نقطة، فيما ظل فريق نهضة بركان في المركز السادس إلى جانب المغرب الفاسي وأولمبيك آسفي ب 18 نقطة.

إنوي البطولة الاحترافية الوداد البيضاوي نهضة بركان

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‫تعليقات الزوار

1
  • said
    الإثنين 3 ماي 2021 - 01:38

    النهضة البركانية حان الوقت لكي تغير جلدها فأغلب اللاعبين شاخوا المفروض التشبيب. السكيتوي احسن صنعا حين غادر الفريق بشرف. بيدرو بن علي ورط نفسه مع فريق متهالك

    3
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