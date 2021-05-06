الوداد الرياضي يعبر إلى نصف نهاية كأس العرش

تمكن فريق الوداد الرياضي من العبور إلى دور نصف نهائي مسابقة كأس العرش (2019-2020)، عقب تفوقه برباعية نظيفة على فريق شباب المحمدية في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء برسم دور الربع.

وافتتح الوداد حصة التسجيل في الدقيقة 26، بواسطة الهداف أيوب الكعبي، الذي استغل تمريرة مركزة من زميله الدولي الليبي مؤيد اللافي، انبرى لها بضربة راسية بديعة أسكنتها المرمى، وليعود في الأنفاس الأخيرة من الشوط الثاني ليوقع الهدف الثاني بعد أن استغل تمريرة من الجناح المتألق محمد أوناجم.

وخلال الشوط الثاني، واصل رجال الإطار التقني التوسني فوزي البنزرتي سيطرتهم على مجريات اللقاء، والتي توجت بتسجيل وليد الكرتي لثنائية في الدقيقتين 56 و63.

يشار إلى أن فريق القلعة الحمراء، سيواجه في دور النصف، الفائز في المواجهة التي ستجمع مساء الخميس بين المغرب التطواني وفريق المغرب الفاسي.

وكان فريق رجاء بني ملال أول المتأهلين إلى دور النصف، عقب فوزه على فريق حسنية أكادير بثنائية نظيفة.