الوداد والرجاء ضمن أفضل 100 شعار في العالم

صَنّفت مجلة “Forfortwo” البريطانية شعاري الرجاء والوداد الرياضيين ضمن قائمة أفضل 100 شعار لأندية كرة القدم عبر العالم، وحلاَّ في المركزين 78 و96 على التوالي، علما أن شعارات 6 أندية إفريقية فقط كانت حاضرة في التصنيف، من بينها الأهلي وبيراميدز المصريين، وكايزر شيفس الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي.

وكتبت المجلة عن الرجاء الرياضي أنه “ريال مدريد” المغرب، مضيفة: “يبدو الشعار متناسقا، نسر يفرد جناحيه.. تصميمه رائع.. يجلس النسر على الكرة مع وجود شريط أخضر يحدد أعلى وأسفل الشعار.. يبدو كميدالية واحدة كبيرة”.

وعن شعار الوداد الرياضي، كتبت المجلة: “رغم عدم معرفة ما هو مكتوب على شعار الوداد البيضاوي (نادي الوداد الرياضي)، إلا أن المجلة لا يسعها إلا التفكير في أن الخط العربي يبدو جميلا داخل ذلك الشعار المستدير، تماما مثل أولئك الذين يقومون بكثير من الوشوم بلغة أجنبية دون معرفة معناها.. تم تعديل شعار الوداد الرياضي بشكل متكرر لكنه ظل وفيا للتصميم الأصلي منذ عام 1937”.

ويحتل شعارا الرجاء والوداد الرياضيين مراكز متقدمة في مختلف الاستفتاءات المتعلقة بأفضل شعارات أندية كرة القدم، أبرزها استفتاء صحيفة “ماركا” الإسبانية” الذي سبق أن فاز به “لوغو” الرجاء الرياضي.