الوداد يتعادل مع "الماط" ويتقاسم الصدارة مع الرجاء

تعادل فريق الوداد البيضاوي مع مضيفه فريق المغرب التطواني بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتها، مساء الخميس، على أرضية ملعب الحسن الثاني بفاس برسم الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” – القسم الأول- لكرة القدم.
وكان فريق الوداد البيضاوي سباقا للتسجيل عبر التنزاني سايمون مسوفا في الدقيقة 13، والهداف أيوب الكعبي في الدقيقة 17، قبل أن يعدل النتيجة للفريق التطواني هشام الخلوة في الدقيقة 34، ومحمد كمال في الدقيقة 36.
وتصدر فريق الوداد البيضاوي، بعد هذا التعادل، سبورة الترتيب، إلى جانب فريق الرجاء البيضاوي بمجموع 19 نقطة، فيما حل فريق المغرب التطواني في المركز الـ11 إلى جانب الدفاع الحسني الجديدي والفتح الرياضي برصيد تسع نقاط.
الوداد مجرد جمع شتات لاعبين انجبتهم فرقا أخرى، فريق فاقد الهوية الودادية بخلاف باقي الفرق الأخرى خاصة الرجاء التي اعتمدت على أبناء الفريق اطرا ولاعبين .قريبا سيهرب المدرب تذكروا هذا جيدا .نعم سيهرب بعد توالي الهزائم.
الاستخفاف بالخصم والشعور بالغرور هو خصم الوداد اليوم ،اضف إلى ذلك أن الوداد لايفوز مع الحكم عادل زوراق لسوء الحظ لاأدري لماذا!!!
أنا كودادي اعتبر نتيجة اليوم مهزلة امام اقل مايقال فريق جد ضعيف الوداد فوز سهل هدا هوا جزاء الناصيري ادى جميع مصاريف اللاعبين كيتسحب ليه كتعامل مع لاعبين محترفين سيندمون على هده المقابلة.هناك سبب آخر وهوا نفخ الزايد للعبين في المواقع الإجتماعية والاعتماد على نفس الوجوه وسير يالكرتي و الحسوني والعملود الله يعطيكم شي هرس في الركابي بجوج
لحد الان ليس هناك فريق قوي في البطولة،مستوى الفرق جد متقارب … الوداد و الرجاء و بركان يجب مراجعة اوراقهم