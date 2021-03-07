الوداد يتميز دفاعيا وهجوميا في "أبطال إفريقيا"

يتصدر فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم قائمة أفضل خطوط الدفاع في مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقياا؛ وذلك بعد مرور ثلاث جولات من التباري.

ويتقاسم الوداد الصدارة مع سيمبا التنزاني، إذ لم تهتز شباكهما بأي هدف إلى حد الآن، ويأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني باستقباله هدفا واحدا، متقدما بهدف وحيد عن الثلاثي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وتيبي مازيمبي الكونغولي ثم حوريا كوناكري الغيني.

ويعد دفاع المريخ السوداني الأضعف في دور المجموعات للمسابقة القارية، بعدما اهتزت شباكه في سبع مناسبات.

هجوميا؛ يحتل الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية في “دوري الأبطال” مركز الوصافة كأقوى الخطوط الأمامية بتوقيعه 7 أهداف، متخلفا بهدفين عن صن داونز المتصدر لتصينف هز الشباك.

ويشترك الثنائي فيتا كلوب الكونغولي والترجي الرياضي التونسي في المركز الثالث بستة أهداف لكل فريق على حدة، بفارق هدف واحد عن الأهلي المصري الرابع في قائمة أقوى خطوط الهجوم.

ويعتبر بيترو أتليتيكو الأنغولي الفريق الوحيد الذي فشل في زيارة مرمى منافسيه، حتى الآن، ليتذيل بذلك قائمة الخطوط الأمامية الناجعة.