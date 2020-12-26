الوداد يحقق رابع فوز في البطولة أمام "الماص"

عاد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بفوز ثمين من مدينة فاس، بهدف نظيف، على حساب مضيفه المغرب الفاسي في مباراة الجولة الخامسة من منافسات الدوري، التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب الحسن الثاني.
وعرفت مجريات بداية الجولة الأولى ندية بين الطرفين، فرضت على الحكم داكي الرداد التدخل وإيقاف التباري في العديد من المرات، قبل أن يتمكن الفريق البيضاوي من إحراز هدف التقدم في حدود الدقيقة 30؛ عن طريق المهاجم سيمون مسوفا.
وبقي رد فعل عناصر الفريق الفاسي جد محتشم خلال الربع ساعة الأخير من الشوط الأول، إذ أتيحت لهم محاولة واحدة سانحة للتهديف، عن طريق اللاعب محمد الفقيه، بينما كان الضيوف قريبين من تعزيز النتيجة بهدف ثان من مرتدات هجومية شكلت الخطورة على مرمى الحارس أمين بورقادي.
وواصل رفاق أيوب الكعبي تهديدهم مرمى المغرب الفاسي خلال الشوط الثاني، إذ كانوا قريبين من مضاعفة الحصة في أكثر من مرة، فيما ظلت مناورات “الماص” دون خطورة على مرمى رضا التكناوتي، إذ وجد فريق المدرب عبد اللطيف جريندو صعوبات كبيرة لتخطي دفاع الوداد.
وأضاف الوداد ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده بعد حصد الفوز الرابع في البطولة، إذ بلغ رصيده النقطة الـ12، في الصف الثاني وراء المتصدر الرجاء، وجمدت الهزيمة غلة المغرب الفاسي في حدود 8 نقاط، ليجاور شباب المحمدية في المركز الرابع من سبورة الترتيب العام المؤقت.
مستوى الوداد البيضاوي متذبذب جدًا و غير مقنع تمامًا! كل مرة يأتينا شيخ المدربين بتشكيلة جديدة…ما هذا هو الوداد المرعب الذي ألفناه خلال السنوات الأخيرة! خوفي على القلعة الحمراء في الاستحقاقات الأفريقية! الله يحفض و صافي…
مزيد من الانسجام بين اللاعبين لفريق المغرب الفاسي لتكوين فريق أقوى و حظ سعيد في القادم ان شاء الله اما فريق الوداد بروح رياضية من فاس نتمنو لكم مسيرة موفقة
السلام عليكم
فبرغم من الإنتصار خارج الدارالبيضاء .وأمام فريق حديث العهد في القسم الممتاز .الى أنه ليس الماص
التي نعرفها في أوج أيامها. أيام الزهراوي .وبونو وتازي والحارس الهزاز والخ .كانت الفرجة وكان الحماس .كنت أتذكر كنت صغيرا وكنت أسكن بجانب ملعب الشرفي .مارسيل سردان .الذي هو مركب محمد الخامس .وكنت أعشق الوداد حتى النخاع .الى يومنا هاذا .وكنا أول من يدخل الملعب .صراحة زمن جميل .
اما الآن كل الامكانيات متوفرة والأجور عالية. ولكن ليست .هناك لا فرجة ولا حماس ..ما كاين غير جري علي نجري عليك.
الوداد اليوم مستواها هزيل .بالرغم انها تتوفر على تركيبة بشرية من لاعبين .ولكن دون المستوى وذلك
بشهادة الجميع .حتى ولو سألت الاعبين وداديين .يقولون لك مستوانا ضعيف .وشكون لي غادي يلعب أمي. لا حول ولا قوة الا بالله.
صراحة لم أرى ولا فريق واحد يمتع بلهبه .سوى بعد الشيء .يوسفية برشيد .اسلوب جماعي وقتالية في اللعب .الموسم والماضي وهاذا الموسم .
أتمنى ان تتغير الأمور بنسبة لفريقي الوداد ان شاء الله.