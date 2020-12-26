الوداد يحقق رابع فوز في البطولة أمام "الماص"

عاد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بفوز ثمين من مدينة فاس، بهدف نظيف، على حساب مضيفه المغرب الفاسي في مباراة الجولة الخامسة من منافسات الدوري، التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب الحسن الثاني.

وعرفت مجريات بداية الجولة الأولى ندية بين الطرفين، فرضت على الحكم داكي الرداد التدخل وإيقاف التباري في العديد من المرات، قبل أن يتمكن الفريق البيضاوي من إحراز هدف التقدم في حدود الدقيقة 30؛ عن طريق المهاجم سيمون مسوفا.

وبقي رد فعل عناصر الفريق الفاسي جد محتشم خلال الربع ساعة الأخير من الشوط الأول، إذ أتيحت لهم محاولة واحدة سانحة للتهديف، عن طريق اللاعب محمد الفقيه، بينما كان الضيوف قريبين من تعزيز النتيجة بهدف ثان من مرتدات هجومية شكلت الخطورة على مرمى الحارس أمين بورقادي.

وواصل رفاق أيوب الكعبي تهديدهم مرمى المغرب الفاسي خلال الشوط الثاني، إذ كانوا قريبين من مضاعفة الحصة في أكثر من مرة، فيما ظلت مناورات “الماص” دون خطورة على مرمى رضا التكناوتي، إذ وجد فريق المدرب عبد اللطيف جريندو صعوبات كبيرة لتخطي دفاع الوداد.

وأضاف الوداد ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده بعد حصد الفوز الرابع في البطولة، إذ بلغ رصيده النقطة الـ12، في الصف الثاني وراء المتصدر الرجاء، وجمدت الهزيمة غلة المغرب الفاسي في حدود 8 نقاط، ليجاور شباب المحمدية في المركز الرابع من سبورة الترتيب العام المؤقت.