الوداد يستعد بحذر لمواجهة مولودية الجزائر

سافر الوداد الرياضي لكرة القدم، عشية اليوم الأربعاء، عبر مطار محمد الخامس، صوب الجزائر بكافة نجومه، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، ضمن ذهاب دور ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، إذ يعول على تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الاقتراب من بطاقة التأهل إلى الدور الموالي.

ويستفيد الوداد من كافة عناصره خلال مواجهة المولودية، إضافة إلى استعادة الثنائي الشيخ كومارا، العائد من إصابة بـ”فيروس كورونا”، وكذا صلاح الدين السعيدي، الذي غاب عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب إصابة في الركبة.

ويخوض “الفريق الأحمر”، مساء اليوم، حصة تدريبية خفيفة لإزالة الإعياء بفندق الإقامة بعد الوصول إلى الجزائر، على أن يجري الحصة الرئيسية مساء غد الخميس، بملعب “5 جويلية”، في نفس توقيت المباراة المقررة الجمعة المقبل.

ويرتقب أن يحافظ فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، على تشكيلته المعتادة في المباريات الأخيرة، مع الاستفادة من عودة بعض الركائز كورقة رابحة في الشوط الثاني، علما أن سفيان المودن وأيوب سكومة لم يرافقا بعثة النادي إلى الجزائر.