الوداد يكمل صفقة إعارة غباغبو للطائي السعودي

تعاقد نادي الطائي السعودي لكرة القدم، الممارس ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان الدرجة الأولى “القسم الثاني”، منذ يومين، مع المهاجم الإيفواري جونيور غباغبو، إلى نهاية الموسم الكروي الحالي، قادما إليه من نادي الوداد الرياضي على سبيل الإعارة، حيث سيستفيد النادي “الأحمر” من 40 مليون سنتيم.

وكانت “هسبورت” قد انفردت بخبر موافقة سعيد الناصيري، رئيس الفريق “الأحمر”، على إعارة المهاجم الإيفواري لنادي الطائي إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي؛ وهو الأمر نفسه الذي رحب به غباغبو ليُحط الرحال بالفريق السعودي.

وقرر الوداد إعارة اللاعب غباغبو بعدما بات خارج حسابات المدرب التونسي فوزي البنزرتي؛ ما دفع إدارة الفريق “الأحمر” إلى تسريح اللاعب على سبيل الإعارة، من أجل الحفاظ على تنافسيته مع إمكانية البيع.

وعلمت “الجريدة”، من مصادر عليمة، بأن المهاجم الإيفواري سيتقاضى ما يُقارب خمسة آلاف دولار شهريا مع فريقه الجديد، بالإضافة إلى الاستفادة من مكافأة مهمة حددتها الإدارة لجميع لاعبي الفريق خلال الفوز بالمباريات لتحفيزهم أكثر بهدف تحقيق الصعود هذا الموسم.

ووفق المصادر ذاتها، فإن نادي الطائي السعودي لكرة القدم وعدت غباغبو بتخصيص مكافأة مهمة في حال تمكن من فرض نفسه وتقديم الإضافة اللازمة، مع اتفاق الطرفين على مكافأة الصعود الذي يسعى إليه الفريق، وهي المعطيات التي دفعت المهاجم الإيفواري إلى الموافقة على العرض، لا سيما أنه لم يجد لنفسه مكانة ضمن تشكيلة الوداد.

يُشار إلى أن الوداد كان تعاقد مع اللاعب الإيفواري غباغبو لوران جونيور ماغي “26 سنة”، مطلع العام الماضي، لمدة ثلاث سنوات، قادما من فريق “أكاديمية أمادو ديالو”، الممارس في الدوري الإيفواري الممتاز، ولم يخض رفقته مباريات كثيرة منذ التحاقه به، قبل أن تستقر إدارة “الأحمر” على التخلص منه في إطار إعادة الهيكلة التي وعد بها رئيس النادي.