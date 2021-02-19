الوداد يهزم الزمامرة ويعزز صدارة البطولة الاحترافية

واصل فريق الوداد الرياضي سلسلة انتصاراته في البطولة الوطنية الاحترافية، بتغلبه اليوم الجمعة، على مضيفه نهضة الزمامرة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن سابع الجولات.

ولم يمهل الفريق الأحمر مضيفه أكثر من ثلاث دقائق على بداية المباراة التي احتضنها ملعب البشير بالمحمدية، ليفتتح حصة التسجيل عن طريق اللاعب أيوب الكعبي.

وعاد الكعبي في الجولة الثانية، وتحديدا عند دقيقتها الثالثة، ليفرض نفسه نجما للمواجهة، بتوقيعه هدفه الشخصي الثاني ولفريقه.

وقلص الغابوني عبدو جاميلو اتشباو الفارق للزمامرة عند الدقيقة 73، مستغلا تمريرة على المقاس من الودادي السابق أمين تيغزوي.

ونجح لاعبو الوداد في الحفاظ على تقدمهم طيلة الدقائق المتبقية من عمر اللقاء، قبل أن تعلن صافرة الحكم عبد العزيز لمسلك عن نهايته، بفوز القلعة الحمراء بهدفين لواحد.

ورفع النادي الأحمر عقب هذا الانتصار، رصيده إلى النقطة 18 معززا صدارته لجدول الترتيب.

وجمدت الخسارة، نقاط نهضة الزمامرة عند النقطة السادسة في المركز الرابع عشر.