الوداد يهزم الفتح ويتصدر البطولة الاحترافية مؤقتا

تغلب فريق الوداد الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، على ضيفه اتحاد الفتح الرباطي بثلاثة أهداف لاثنين؛ وذلك ضمن سادس جولات البطولة الوطنية الاحترافية.

وافتتح أيوب الكعبي حصة التسجيل للفريق الأحمر من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ23، ثم ضاعف زميله الليبي مؤيد اللافي الغلة بهدف ثان في الدقيقة الـ35، منهيا الشوط الأول من المباراة التي احتضنها الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء بتقدم فريقه بثنائية نظيفة.

ونجح النادي العاصمي، مستهل الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة الـ50، في إحراز هدف تقليص الفارق بواسطة اللاعب يوسف ليموري.

وأعاد المدافع أشرف داري الفارق إلى هدفين، بتوقيعه ثالث أهداف القلعة الحمراء، في حدود الدقيقة الـ73.

وبينما كان اللقاء يسير نحو نهايته بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف لواحد، وقع يوسف بلعمري في رابع دقيقة من الوقت البديل الهدف الثاني للزوار، قبل أن تعلن صافرة التمسماني عن نهاية المباراة بانتصار زملاء الكعبي بثلاثة أهداف لاثنين.

ومكن هذا الفوز، وهو الخامس للوداد في بطولة الموسم الجاري، الفريق “الأحمر” من اعتلاء صدارة الترتيب مؤقتا، برصيد 15 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الرجاء الرياضي (13 ن)غدا، بمضيفه الجيش الملكي.

في المقابل، تلقى الفتح هزيمته الثانية، ليتجمد رصيده عند النقطة السادسة في المركز الحادي عشر.