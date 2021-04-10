الوداد يهزم بيترو أتليتيكو في دوري الأبطال

الوداد يهزم بيترو أتليتيكو في دوري الأبطال
السبت 10 أبريل 2021 - 22:04

فاز فريق الوداد على ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي بـ2-0، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.

ومكن اللقاء، مساء اليوم السبت في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، من حسم صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة؛ بعدما كان قد ضمن التأهل إلى ربع النهاية قبل دورتين.

سجل هدفَي الوداد الرياضي كل من وليد الكرتي، في الدقيقة 15، ومحمد أوناجم عند حلول الدقيقة 22 من عمر المواجهة.

المنافسات الإفريقية الوداد الرياضي دوري الأبطال كرة القدم المغربية

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