الوداد يهزم بيترو أتليتيكو في دوري الأبطال
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 10 أبريل 2021 - 22:04
فاز فريق الوداد على ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي بـ2-0، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.
ومكن اللقاء، مساء اليوم السبت في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، من حسم صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة؛ بعدما كان قد ضمن التأهل إلى ربع النهاية قبل دورتين.
سجل هدفَي الوداد الرياضي كل من وليد الكرتي، في الدقيقة 15، ومحمد أوناجم عند حلول الدقيقة 22 من عمر المواجهة.
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