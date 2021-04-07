الوداد يهزم سريع وادي زم ويعزز صدارة البطولة

عاد فريق الوداد الرياضي بفوز ثمين من أرض مضيفه سريع وادي زم بهدف دون رد، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ11 من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويدين الفريق “الأحمر” بفوزه للاعب صلاح الدين السعيدي، موقع هدف المباراة الوحيد في حدود الدقيقة الـ37 من زمن شوطها الأول.

وحافظ الوداد على هدفه طيلة الدقائق المتبقية من عمر المواجهة التي احتضنها ملعب “الفوسفاط” بخريبكة، قبل أن تعلن صافرة عبد الرحيم اليعقوبي عن نهاية اللقاء بخطف “الضيوف” نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، عزز لاعبو “القلعة الحمراء” تصدرهم لجدول ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية، بمجموع 25 نقطة. في المقابل، جمدت الهزيمة رصيد سريع وادي زم عند النقطة الثامنة في المركز قبل الأخير.