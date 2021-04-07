الوداد يهزم سريع وادي زم ويعزز صدارة البطولة

الوداد يهزم سريع وادي زم ويعزز صدارة البطولة
صور: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 21:55

عاد فريق الوداد الرياضي بفوز ثمين من أرض مضيفه سريع وادي زم بهدف دون رد، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ11 من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويدين الفريق “الأحمر” بفوزه للاعب صلاح الدين السعيدي، موقع هدف المباراة الوحيد في حدود الدقيقة الـ37 من زمن شوطها الأول.

وحافظ الوداد على هدفه طيلة الدقائق المتبقية من عمر المواجهة التي احتضنها ملعب “الفوسفاط” بخريبكة، قبل أن تعلن صافرة عبد الرحيم اليعقوبي عن نهاية اللقاء بخطف “الضيوف” نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، عزز لاعبو “القلعة الحمراء” تصدرهم لجدول ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية، بمجموع 25 نقطة. في المقابل، جمدت الهزيمة رصيد سريع وادي زم عند النقطة الثامنة في المركز قبل الأخير.

البطولة الوطنية الوداد الرياضي سريع وادي زم فوز الوداد

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
جوائز لزبناء أفريكا موتورز
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 22:35

جوائز لزبناء أفريكا موتورز

صوت وصورة
آراء في الإغلاق الليلي
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 18:33 34

آراء في الإغلاق الليلي

صوت وصورة
تشييد معمل إسمنت بتارودانت
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 10:17 7

تشييد معمل إسمنت بتارودانت

صوت وصورة
التغطية الصحية للتجار والمهنيين
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:45 18

التغطية الصحية للتجار والمهنيين

صوت وصورة
احتجاج المتعاقدين في الرباط
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:29 50

احتجاج المتعاقدين في الرباط

صوت وصورة
هيئة مشتركة لتنسيق الإدارة القضائية
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:30 1

هيئة مشتركة لتنسيق الإدارة القضائية