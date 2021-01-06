الوداد يهزم سطاد مالي ويبلغ مجموعات "العصبة"

الوداد يهزم سطاد مالي ويبلغ مجموعات "العصبة"
صورة: هسبورت
الأربعاء 6 يناير 2021 - 19:11

تمكن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، من تجاوز ضيفه سطاد مالي بثلاثية نظيفة في مباراة إياب دور قبل المجموعات من مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وبدأت العناصر الودادية مجريات النزال بالضغط على معترك الفريق المالي والبحث عن الوصول إلى شباكه، من خلال بعض المناورات الهجومية التي بقيت محتشمة ولم تشكل الخطورة على الحارس دجيغي ديارا، طيلة دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى.

ومع مرور دقائق الشوط الأول، شكلت الكرات الهجومية للوداد بعض الخطورة على الفريق المالي، إذ اقترب رفاق العميد صلاح الدين السعيدي، من هز الشباك في أكثر من كرة، كما طالبوا الحكم المصري محمد أمين عمر، باحتساب ركلتي جزاء في حدود الدقيقة 26 و 32.

وفي حدود الدقيقة 43 تمكن المهاجم أيوب الكعبي، من هز الشباك وإحراز الهدف الأول برأسية قوية هزم بها الحارس دجيغي ديارا، أنهى على وقعها أبناء المدرب فوزي البنزرتي، تفاصيل الشوط الأول.

وبعد بداية مجريات الشوط الثاني بدقيقتين، تمكن اللاعب مؤيد اللافي، من إحراز الهدف الثاني، قبل أن يعود نفس اللاعب لهزم دفاع وحارس سطاد مالي محرزا هدفه الثاني في المواجهة والثالث للوداد في حدود الدقيقة 64، ليريح بذلك رفاقه بشكل كبير خلال باقي دقائق النزال.

وتراجع الفريق المغربي لسد الممرات في نصف ملعبه خلال مجمل دقائق النصف ساعة الأخير من النزال، خصوصا بعد خروج عناصر الفريق المالي بحثا عن إحراز الهدف، فيما ضيع لاعبو الخط الأمامي للوداد العديد من الكرات الهجومية التي كانت سانحة للتهديف وتعزيز الغلة بأهداف أخرى.

وحسم الوداد الرياضي تأهله إلى دور مجموعات مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية بعد هذا الفوز، فيما سيتحول سطاد مالي لمسابقة كأس الكونفدرالية

الوداد البيضاوي سطاد مالي عصبة الأبطال الإفريقية كرة القدم

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‫تعليقات الزوار

8
  • azizo
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 19:15

    هذه هي الوداد فريق متكامل جميع الخطوط أدت مهمتها بنجاح. النفس وحب الفريق يحقق المعجزات.

    5
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  • مغربي في كندا
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 19:16

    مبروك علينا الإنتصار بالطريقة و النتيجة. بدون بكاء و الأعذار بسبب أرضية الملعب. وداد الأمة

    3
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  • taha
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 19:16

    مبروك التأهل المستحق. مبارة رجولية من اللاعبين رغم الظروف غياب الجمهور والملعب السيئ. إن شاء الله اللقب وديما وداد.

    5
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  • مواطن
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 19:17

    الف مبروك نتمنى ان تسثمر القتالية حتى نشرف الكرة المغربية وديما وداد .

    3
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  • galata Rajawi
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 19:19

    مبروك التأهل لفريق الوداد وهاردلك لفريق الرجاء البيضاوي

    2
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  • يوسف المغربي
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 19:20

    الحمد لله تأهل عن جدارة و استحقاق رغم تغاضي الحكم عن ثلات ضربات جزاء واضحة و رغم أرضية الملعب الكارثية إلا أنه الوداد قدم مستوى كبير يستحق التنويه … حظ موفق لممثل الكرة المغربية في قادم المواعيد إن شاء الله

    1
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  • ابو زقاقة
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 19:22

    و يبقى فريق الوداد الفريق الوحيد الذي يشرف الكرة المغربية . اما فريق الاندماج او جمعية الحليب فريق ضعيف و مكانه الأصلي هو قسم الهواة

    0
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  • محمد الرياضي
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 19:24

    هذا هو الوداد الذي يعرفه الجمهور الرياضي ،وتألقه بهذا الشكل لايحجب علينا التساؤل عن ضربات الجزاء الأربع التي حرمنا منها الحكم المصري،الذي قيل عنه انه مؤهل للمونديال ( عطوه الشريط الى ماعندو)

    0
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