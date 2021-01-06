الوداد يهزم سطاد مالي ويبلغ مجموعات "العصبة"

تمكن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، من تجاوز ضيفه سطاد مالي بثلاثية نظيفة في مباراة إياب دور قبل المجموعات من مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وبدأت العناصر الودادية مجريات النزال بالضغط على معترك الفريق المالي والبحث عن الوصول إلى شباكه، من خلال بعض المناورات الهجومية التي بقيت محتشمة ولم تشكل الخطورة على الحارس دجيغي ديارا، طيلة دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى.

ومع مرور دقائق الشوط الأول، شكلت الكرات الهجومية للوداد بعض الخطورة على الفريق المالي، إذ اقترب رفاق العميد صلاح الدين السعيدي، من هز الشباك في أكثر من كرة، كما طالبوا الحكم المصري محمد أمين عمر، باحتساب ركلتي جزاء في حدود الدقيقة 26 و 32.

وفي حدود الدقيقة 43 تمكن المهاجم أيوب الكعبي، من هز الشباك وإحراز الهدف الأول برأسية قوية هزم بها الحارس دجيغي ديارا، أنهى على وقعها أبناء المدرب فوزي البنزرتي، تفاصيل الشوط الأول.

وبعد بداية مجريات الشوط الثاني بدقيقتين، تمكن اللاعب مؤيد اللافي، من إحراز الهدف الثاني، قبل أن يعود نفس اللاعب لهزم دفاع وحارس سطاد مالي محرزا هدفه الثاني في المواجهة والثالث للوداد في حدود الدقيقة 64، ليريح بذلك رفاقه بشكل كبير خلال باقي دقائق النزال.

وتراجع الفريق المغربي لسد الممرات في نصف ملعبه خلال مجمل دقائق النصف ساعة الأخير من النزال، خصوصا بعد خروج عناصر الفريق المالي بحثا عن إحراز الهدف، فيما ضيع لاعبو الخط الأمامي للوداد العديد من الكرات الهجومية التي كانت سانحة للتهديف وتعزيز الغلة بأهداف أخرى.

وحسم الوداد الرياضي تأهله إلى دور مجموعات مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية بعد هذا الفوز، فيما سيتحول سطاد مالي لمسابقة كأس الكونفدرالية