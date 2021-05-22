الوداد يهزم مولودية الجزائر ويصل إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا

بلغ فريق الوداد الرياضي اليوم السبت، نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتغلبه في إياب دور الربع على مولودية الجزائر، بهدف نظيف، علما أن لقاء الذهاب خلص قبل أسبوع إلى التعادل الإيجابي (1-1).

وأتيحت للفريق “الأحمر” فرصا سانحة للتسجيل خلال الشوط الأول من المباراة، التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، على غرار تسديدة الليبي مؤيد اللافي في الدقيقة الـ5، وكرة وليد الكرتي التي ارتطمت بعارضة أحمد بوطاغة حامي عرين المولودية.

وأهدر أيوب الكعبي انفرادا صريحا ببوطاغة في الدقيقة الـ4 من الجولة الثانية للمواجهة التي أدارها الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بالتعادل السلبي، اقتنص الكرتي هدف الفوز للوداد في الدقيقة الثانية من الوقت البديل.

ويضرب ممثل كرة القدم الوطنية، موعدا في المربع الذهبي مع كايزر شيفس الجنوب إفريقي، المتأهل على حساب سيمبا التنزاني.