الوداد يهزم مولودية الجزائر ويصل إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا

بلغ فريق الوداد الرياضي اليوم السبت، نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتغلبه في إياب دور الربع على مولودية الجزائر، بهدف نظيف، علما أن لقاء الذهاب خلص قبل أسبوع إلى التعادل الإيجابي (1-1).
وأتيحت للفريق “الأحمر” فرصا سانحة للتسجيل خلال الشوط الأول من المباراة، التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، على غرار تسديدة الليبي مؤيد اللافي في الدقيقة الـ5، وكرة وليد الكرتي التي ارتطمت بعارضة أحمد بوطاغة حامي عرين المولودية.
وأهدر أيوب الكعبي انفرادا صريحا ببوطاغة في الدقيقة الـ4 من الجولة الثانية للمواجهة التي أدارها الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.
وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بالتعادل السلبي، اقتنص الكرتي هدف الفوز للوداد في الدقيقة الثانية من الوقت البديل.
ويضرب ممثل كرة القدم الوطنية، موعدا في المربع الذهبي مع كايزر شيفس الجنوب إفريقي، المتأهل على حساب سيمبا التنزاني.
هنيئا لوداد الامة بالتاهل على حساب جيران السوء. ويجب محاسبتهم على الاعتداء الهمجي على الحكام الذي لم يستطيعوا شراءه.
اما البنزرتي فيجب توجيه له انذار لانه السبب في تواضع الوداد أمام فريق ضعيف جدا.
هنيئا للوداد في انتظار تأهل الغريم وتشريف الكرة المغربية.
على كل حال مبروك التأهل للوداد رغم الأداء غير المقنع حيث كانت المولودية قريبة جدا من خطف الإنتصار
صافي مشات الفرقة الله يرحمها. عسكر السوء سوف يحاكمون المدرب والمديرة التقني والطبيب والمراففين وحتى اللاعبين بتهمة التواطئ والتخابر مع المغرب. كل انتكاسة يعرفها قصر المرادية يردون سببها للمغرب.الله اجعل كيدهم في نحورهم.
لا يمكن اعتماد علي مهاجم يضيع اهداف صريحه في كل مقابله هدا اسمه عناد
إذا لعب الوداد بهذه الطريقة في المباريات القادمة فسوف تتوقف مسيرته في البطولة الإفريقية. لقد كان بإمكان فريق مولودية ااجزائر تسجيل هدف في أية لحظة من المباراة.
رغم انهم لعبوا بالنار ، حيث اي هدف كان يخربق الحساب ، فمبروك لممثل الكرة المغربية على هذا التأهل حيث الطريق سالك بإذن الله للنهائي والفوز بالبطولة إن شاء الله.
هنيئا الفوز و موعدنا موعدنا الرياضي و الفوز المتنفس الوحيد للهروب من خبث اخبار السياسة و السياسيين و هنيئا من جديد و جهود محمودة و ديما وداد
الوداد كانت عيانة ليوم وبان العياء بسبب كترة الماتشات،خاص البنزرتي يلعب الإحتياطيين را تاهوما مزيانين ويرسل الحسوني للأمل را ماعندوش مستوى الوداد
مبروك للمغرب و جميع المغاربة من طنجة لكويرة بهاد الفوز و التأهل على حساب ……….. و مزيد من التفوق ان شاء الله
هنيئا للحمرا وموعدنا في النهاية بإذن الله. لكن علبنا العمل فالمستوى لا يطمن.
هنيئا الوداد
هذا الانتصار له نكها خاصة
هنيئا للفريق الأحمر رغم انه كان ضعيف جدا اما الكعبي لم أستطع ان اقول اللاعب الكعبي بعيد كل البعد عن الهداف عصبنا وركب فينا السكر الله ياخذ فيه الحق
الف الف مبروك للقلعة الحمراء كلنا وداديون .بالمناسبة المسؤولون المغاربة اكثرهم لا علم له بمباراة اليوم في وقت سارع رئيس الجزائر لتهنئة منخب بلاده لكرة اليد لمجرد انتصار صغير على المنتخب الوطني في مباراة لم تحضى بمتابعة اغلب المغاربة
أولا مبروك للوداد التأهل الغالي ولكن البنزرتي راجع أوراقك قبل فوات الأوان ليس كل مرة تسلم الجرة ضيعتي الفوز بنتيجة مريحة في ذهاب واليوم اخطاءك كان ممكن تكلفنا الإقصاء واش مازال ما بغيتي تعيق بالكعبي راه خارج التغطية وجلسو وعطي الفرصة لي يستاهل راه كاين لاعبين لي ما خداوش حقهم بالمرة وتبقى تفقص فينا كل ماتش
هنيئا لفريق الوداد البيضاوي بالتأهل للمربع الذهبي ونتمنى الفوز بلقب الدوري إن شاء الله.
الكعبي يضيع مجهود الفريق ككل لو اقتصر الامر على مباراة او اثنين يمكن انذاك امرا عاديا لكن ايوب منذ عودته من الصين وهو في تراجع مستمر هنيئا للوداد من رجاوي محب للفريق الاحمر
السلام عليكم
أبارك للوداد وصولها للنهائي.
ما يحز في النفس غياب الروح الرياضية للمنافس وعدم تقبله الهزيمة بالإعتداء على الحكم.
الرياضة أخلاق أولا وأخيرا.
هنيئا للمغاربة شخصية المدرب ضعيفة الكعبي حرام يضيع بزاف ديال البيوت ويبقى لاعب الهداف فريق الجزائري معندوش الحمدلله على التأهل يجب مراجعة الاخطاء إن شاءالله الوداد والاهلي في الفينال
اكتمل مثلث كل عام مصري مغربى تونسي والوداد بطل هذه النسخة
هنيئا لفريق الوداد بهذا الانتصار، ولو أن المقابلة لم ترق لما كنا ننتظره منها.
خصوصا وأن الفريق قد أضاع تسجيل إصابتين ، لو أن الحظ قد ساعد اللاعب المتميز والنشيط الكعبي.
وفي النهاية سجل على بعض اللاعبين من فريق مولودية الجزائر بعض السلوكات المخالفة للرياضة تماما. مما أدى بالبعض منهم إلى محاولة تهديد الحكم لولا تدخل رجال الأمن والطاقم المسير للفريق الجزائري.
ما تقييمكم يا حساد و محاربي المدربيين المغاربة القواسة على المدرب المغربي .
فعلا شيخ المدربين عليه ان يدهب للاستراحة
كاد ان يتسبب في اقصاء الوداد
لو كان مدربا مغربيا لتم توقيفه مباشرة.
شجعوا المدرب المغربي شجعوا اقتصاد الوطن
أنا كمغربي أحب أن تكون مباريات مع الفرق الجزائرية من باب صلة الرحم و التزاور بين إخواننا لكن اخشى وأمقت التسييس في حال الفوز أو الهزيمة وإثارة النعرات .
فلا لتقريب الرياضة والأصل فيها النبل إلى السياسة النجسة
يجب على المدرب أن يريح الاعبين قبيل مبارة نصف نهائى دوري الأبطال القادمة و إلا سوف يقف قطار الوداد الذي بدى بطيئ في هده المبارة و غير قادر على إكمال الرحلة بسبب العياء و ضعف اللياقة البدنية
اذا ارادت الوداد ان تبيع مباريات للفرق الاخرى دون اثارة الشبهات فما عليها سوى ان تلعب بالكعبي كمهاجم وحيد!!!! علي أي مبروك التأهل للوداد و الطريق سالكة للوصول الى المباراة النهائية و يجب البحث عن حلول للهجوم لانه بدون هجوم سيكون من الصعب الفوز باللقب امام الاهلي او الترجي.
انا بعدا نحمد الله ماشي على التاهل د الوداد و ليني منين رجعو كاملين من الجزائر و محركوش كاملين و لا شي وحدين فيهم قلت مع راسي صافي مشينا نتشوهو كما تشوهنا بدوك الولدات صغار اللي جبدهم من سبتة، اجيو حقا واحد الحاكم ديالنا واش هاد الأزمة كاملة مكاين لا خطاب لاهم يحزنون فكرني ف ٣ شهور اللولا ديال كورونا المغاربة محاصرين فدول د الناس و ها اللي ولدات فطريق ها اللي ماتت فطواليط و لا حياة لمن تنادي….افيقو ياذكى شعب فالعالم ههههه
مبروك للوداد وللرجاء غدا انشاء الله
تأهل بزز و الأعصاب والحمدالله على كل حال والمهم العصبة صعيبة. والكعبي عندو مشكل فراسو وكضيع مجهود فرقة كاملة .اما المدافع العملاق فانديك اقصد سي ابو الفتوح اخطاء سادجة عقلو على تعليقي غادي جي شي ماتش وتشوفو الفضيحة انا من عندي الله يعطيه شي هرس مزدوج هو الكعبي
أقترح على المغرب من خلال حكومته وجامعته في شخص السيد فوزي لقجع أن يشيدوا لنا مجمعا رياضيا بجنوب المملكة (العيون أو الداخلة )يكون خصيصا وحصريا لمواجهة الفرق والمنتخبات الجزائرية بجميع رياضاتها وفئاتها والتي ستنسحب بكل تأكيد بتوصية أو أمر من ساساتها و جنرالاتها ليكون التأهل دائما ودون مشاكل حليف الفرق والمنتخبات المغربية.
الف مبروك للوداد الغالي يا مشرف المغاربة، مقابلة لم استطع تتبعها بالكامل خصوصا 20 دقيقة الاخيرة حتى انتهت المباراة وكانت فرحتي عارمة خصوصا عندما اقصيت بلوزداد لاني شاهدت برنامج رياضي جزاءري يتمنون ان يتاهل كل من المولدية وبلوزداد و يرفعون الكاس في المغرب وكانوا متعجرفين نكاية في المغرب. والان نقولوا لهم المهم هو المشاركة، اللعب مع الكبار صعب على الصغار
شباب بلوزداد الذي كان قريبا من الانتصار وخسر ولأن الخصم فريق تونسي لم يحتجوا والمولودية التي كانت خارج التصفيات قبل الهدف الودادي وانتهت المباراة بالهرج والمرج مع الحكم لأن الخصم هو المغرب .. جار السوء يخلط كل شيء بالسياسة ودائما المجهر مركز على منجزات المغرب والمغاربة
الله يعطيهم الصحة اعطيهم العصير في الكأس الكبير.