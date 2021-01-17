الوداد يواجه "كايزر جنوب إفريقيا" في 12 فبراير
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأحد 17 يناير 2021 - 19:27
حددت إدارة فريق الوداد الرياضي لكرة القدم يوم الجمعة 12 فبراير 2021 موعدا لخوض أولى مباريات الفريق عن دور مجموعات مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، التي ستكون أمام ضيفه الجنوب إفريقي “كايزر شيفس”.
ويستضيف الوداد الرياضي نظيره “كايزر شيفس” في التاريخ المحدد على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
وكانت القرعة أوقعت “الفريق الأحمر” في المجموعة الثالثة، مع فرق “كايزر شيفس” الجنوب إفريقي، و”حوريا كوناكري” الغيني و”بيترو أتلتيكو” الأنغولي.
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عاش فريق الوداد الرياضي فخر الكرة العربية و الافريقية .اما فريق الاندماج او جمعية الحليب فريق ضعيف مكانه الطبيعي هو قسم الهواة .