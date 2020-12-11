الوراق ينقل تحيات الملك إلى العسكر في الصحراء

زار الجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دوكوردارمي الفاروق بلخير، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، مرفوقين بضباط سامين من القيادة العامة وقيادة المنطقة الجنوبية، شبه قطاع المحبس التابع لقطاع وادي درعة العسكري.
وكشف منتدى “فار-ماروك” أن الزيارة كانت فرصة “لنقل تحيات وتهاني جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى أبنائه المرابطين بشبه القطاع؛ لدورهم في القطع النهائي مع استفزازات الميليشيات المسلحة بالمنطقة”.
ووقف المسؤولون العسكريون، خلال هذه الزيارة، على المعنويات المرتفعة لعناصر القوات المسلحة الملكية، بعد العمليات البطولية التي قاموا بها لصد مناوشات ميليشيات “البوليساريو” بالمنطقة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “القوات المسلحة الملكية تبقى الدرع الواقي والحصن الحصين مجندة وعلى أعلى درجات التأهب والاستعداد خلف جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للدفاع عن حوزة الوطن وصون تراب المملكة”.
جميل جدااا.
لكن يجب الإعتناء بهم ماديا أيضا ومعنويا
السيد الوراق انقل تحياتنا و حبنا العميق لجنودنا البواسل الاحرار وعاشت الصحراء مغربية الى الأبد
تحية لجيش بلادي ، اسحقوا الأوباش لا تذروا للمرتزقة عملاء العدوة الجزائر اثرا، العزة و النصر للجيش المغربي البطل، ارفعوا رؤوسنا و عاش جلالة الملك محمد السادس ،
احب وطنى و ملكي عاشت المملكة المغربية
هم يقومون بواجب جبار لحماية البلاد ويجب على قيادة أن تجازيهم وتقف معهم ماديا ومعنويا بصرف لهم مكافأة
نتمنى ان يكون هناك تحفيز مادي للقوات المسلحة الملكية كما قام به السيد الحموشي بالنسبة للامن الوطني.
تحياتي لجميع افراد القوات المسلحة الملكية
ديما العز و النصر لقواتنا الملكية المسلحة الله الوطن الملك عاش المغرب شامخا دائما
تحية للقوات المسلحة الملكية… هم فخرنا… هم حماة الوطن و المواطنين….هم المرابطين الشجعان…….هم أبطال المغرب بامتياز…
اللهم اعنهم. وانصرهم على المرتزقة اعداء الامة .
تحية إجلال وإكبار للقوات المسلحة الملكية الباسلة
السلام عليكم نتمى من صاحب الجلالة ان يعطي امره السامي لزيادة اجورهم وعاش الملك وجمعة مباركة وصل اللهم وسلم سلاما طيبا مباركا على نبينا وحبيبنا محمد وصحبه اجمعين
نحن جنود مجندون وراء جالة الملك لصد اي عدوان على حبة رمل واحدة من الصحراء المغربية
عاش الملك الهمام عاش ملكنا الحكيم ،اللذي قاد البلاد بحكمته نحو النصر ….أنا إمرأة مغربية حرة ومستعدة للأنضمام الى الجنود للدفاع عن آخر حفنة رمل بالحدود المغربية ،ولو بالزرواطة، فالعصابات وإرهابيي البوليزاريو لاتنفع معهم إلا الزرواطة..
وفقكم الله وسدد رميكم نحن معكم بقلوبنا نسأل الله العلي القدير أن يتبت أقدامكم ، هذا هو الجهاد الحقيقي لأنه بأمر من ولي الأمر وتحت راية حفظكم الله يا جنودنا البواسل.
و هذه تحية إجلال و تقدير و احترام من المواطنين المغاربة من داخل المملكة و من خارجها لقواتنا المسلحة الملكية الباسلة.
شكرا جزيلا على تضحياتكم أنتم درعنا الواقي في وجه الاعداء..
تحية للجنود المغاربة وتحية للشعب المغربي من طنجة الى الكويرة عاش الملك محمد السادس نصره الله كنتمناو من الدولة المغربية يطهلاو فالعسكر بزاف
حسنا فعل جلالة الملك بإرسال الجنرال الوراق ومساعديه إلى صحراءنا المغربية لتفقد عناصر الجيش المغربي لدعمهم ويرسل لهم تحياته الخاصة بالعملية الأخيرة بتدمير شاحنة للبوليزاريو ساءرة نحومنطقة المحبس من أجل الاستفزاز واختبار قواتنا المسلحة الملكية… لكن قواتنا كانت لها بالمرصاد فدكت الشاحنة وقتلت من فيها وهي مليءة بالسلاح[email protected]@@ برافو للجيش الملكي المغربي بقيادة القاءد الأعلى صاحب الجلالة نصره الله[email protected]
تحية الى قواتنا المسلحة الباسلة وندعو الله ان يتبتهم وينصركم على أتباع المستعمر ونحن على استعداد لمأزرتهم بالنفس والنفيس
تحية إجلال وتقدير للقوات المسلحة الملكية المرابطة برمال الصحراء الحبيبة.التفاتة مشكورة على أن يتم التفمير في الاعتناء أكثر بهذه الفئة التي تقضي 24/24h وفي يقظة تامة دفاعا عن حرمة الوطن والناس نيام،باعتماد كوطا خاصة بتوظيف أبنائهم على الأقل في صفوف القوات المسلحة الملكية،أقول هذا وأنا أعرف حق المعرفة حجم التضحيات التي يقدمها جنودنا البواسل،وأترحم بهذه المناسبة على أخي الذي استشهد دفاعا عن وطنه وأرضه الطاهرة ،وعلى كل الشهداء الأبرار …شكرا صاحب الجلالة الملك الهمام الحكيم،شكرا الجنرال الوراق شكرا السيد الحموشي،الشكر موصول لكل من يسهر على حماية أمن وسلامة الوطن والمواطنين…شعارنا الخالد: الله الوطن الملك.
راه هدو هما الأسود ديال بصاح،تحيه للقواتنا المسلحه الملكيه.
أتقدم بالشكر الجزيل لقواتنا الملكية المسلحة الشجاعة و التي لا تهاب أحدا سوى كلمة الحق و القانون، هذه القوة الشريفة تعمل بجد و صرامة و بكل إنسانية طبعا لأنها من أرقى الجيوش و لها من الخبرات القتالية الشيء الكثير بحيث لطالما تدخلت في عدة بؤر صعبة من أجل حفض السلام بل أستشهد بعض أفرادها هناك في سبيل نصرة القضايا العادلة و استتباب الأمن تنفيدا لأوامر قاءدها الأعلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده و حفض جميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة آمين يارب العالمين.
مبادرة طيبة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لأنها سترفع من معنويات جنودنا الابطال المرابطين بالصحراء المغربية العزيزة على كل المغاربة ومزيدا من الانتصارات
حبد لو زارهم مرارا وتكرارا ومن قبل .والوقوف على مشاكلهم ومشاكل اللدين من قبلهم المتقاعدين المطرودون بصفر درهم ارامل الشهداء ومعطوبي الحرب وليس عندما يتضاهرون على حقهم يرسلون اليهم الشرطة والمخانزية لضربهم وطردهم واحتقارهم ليس هادا برد الجميل
المزيد من الدعم و العناية بالجندي البسيط الذي عند أعتاب شجاعته و تضحيته تقف كل أوهام و أطماع أعداء هذا الوطن
نعم سيدي أحسن طريقة تشكر بها العسكر هي تزيدهم في الخلصة و تعطيهم برمسيون..ياكلو معاك التراب و الكودرون
التنويه وتحية شيئ جميل أن يتلقاها الجندي من أعلى سلطة في البلاد ولكن يبقى الحافز المادي مهم
ونحن كمغاربة بدورنا نبعث بتحياتنا الحارة ودعواتنا الصادقة لحماة وطننا الأبطال الساهرين على أمنه وأمانه …
كمواطنين احرار نطلب من جلالة الملك أن يعتني بهذه الفئة أكثر وأكثر باعتبارها هي صمام الأمان بالزيادة في رواتبهم وإعطائهم جميع الامتيازات.ولو على حساب القطاعات الأخرى. ..
ونحن بدورنا نبعث بتحياتنا الحارة ودعواتنا الصادقة لحماة وطننا الأبطال الساهرين على أمنه وامانه …..
الله الوطن الملك
الى الذين يطالبون بتعويضات مادية و معنوية لجنودنا البواسل المرابطين في الصحراء،فعلا إنهم يستحقون اكثر من ذلك و بالفعل فجلالة الملك يخص هذه الفئة برعاية خاصة هم و عائلاتهم و قل نظيرها مقابل عملهم البطولي الجبار الذي يقومون به.هذه شهادة عسكري سابق.
رغم انه لا مساومة على الواجب و الدفاع عن الوطن الا انهم فعلا يستحقون التفاتة اجتماعية و لما لا مكافأة مادية خاصة و استثنائية تدخل البهجة و السرور عليهم و على اسرهم فماقاموا به و لازالو في المساعدة على فرض و تامين تدابير كورونا امنيا و طبيا و كذلك اجتماعيا و طبيا في لبنان و في المناطق النائية المغربية بسبب موجة البرد و سوء الاحوال الجوية مؤخرا و دون نسيان التدخل العسكري الميداني في الگرگارات خاصة و في كل قطاعات الصحراء عامة هو ما كان مقدمة للأحداث و الانجازات السياسية و الدبلوماسية المتوالية لصالح المغرب و قضيته الاولى ففعلا يستحقون هذه المكافأة و اظن ان القائد الأعلى و رئيس اركان الحرب العامة جلالة الملك سيقوم بخطوة في هذا الاتجاه قريبا
العسكر ابناءنا واخواننا تحية من الملك وشعبه من فضلك
يجب الاعتناء بهم ماديا ومعنويا لكي تكتمل عندهم الروح القتالية والدفاع عن حوزة الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه تحت شعار الله الوطن الملك
التحفيز المعنوي جيد والمادي أيضا…. لو يتم صرف راتب إضافي للجنود وفقط الموجودين على الجبهة والاهتمام باطفالهم ومستلزماتهم كاملة… ليس الذي يده في النار كالذي يتفرج الان على تعليقي هذا وانا منكم…. ههه
كل الناس يحيون القوات المسلحة الملكية والضباط وضباط الصف وجنودنا الشجعان. وأخيراً وبشكل خاص الفرقة التي رتبت مرور الغارغارت. شكرا للسيد اللواء بلخير .
السيد الحموشي سيصرف منحة مالية لرجال الشرطة تشحيعا لهم على الخدمات التي اسدوها للوطن مند بداية الوباء(بصتهم تستاهلو)
فهل فكر السيد الوراق في مثل هذه المبادرات لتشجيع جنودنا على المزيد من الاستماتة والشجاعة.؟
على اي فوطنيتهم من ذلك وهم مجندون من اجل حمايتنا بعدما راهنوا بدمائهم.
وشكرا
تحية خالصة من قلب يحب القوات المسلحة الملكية اعانكم الله و سدد خطاكم انتم الساهرين على حوزة الوطن اللهم احفظهم واحفظ جلالة الملك رئيس اركان الحرب العامة المرجو التفاتة مولوية