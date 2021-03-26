الوردي: القاسم الانتخابي سيدفع المغاربة إلى الزحف نحو صناديق الاقتراع

قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن القاسم الانتخابي في حال اعتماده من طرف المحكمة الدستورية، “سيدفع المواطنين إلى الزحف نحو صناديق الاقتراع”، معتبرا أن “العزوف لا يمكن محاربته إلا بآلية جديدة”.
الوردي الذي كان يتحدث أمس الجمعة خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني في ندوة علمية حول موضوع “المنظومة الانتخابية ودينامية التغيير”، أورد أنه يتفق مع القاسم الانتخابي الجديد، مبررا ذلك بكون “المغرب جرب مجموعة من الآليات لكنه لم يتوفق في القضاء على العزوف السياسي”.
وشدد أستاذ التعليم العالي على أن “القوانين الانتخابية الجديدة لا تتضمن فقط القاسم الانتخابي، بل جاءت بعدد من الإجراءات الجديدة”، مشيرا إلى أن “هذه الآلية صوت عليها البرلمان وفقا لما يخوله له الدستور، ولم يتم التصويت على نمط خارج الدستور ولا يمكن أن ينزل الأكاديمي محل المحكمة الدستورية”.
وفي الوقت الذي لم يستبعد الأستاذ الجامعي اللجوء إلى التحكيم الملكي، حسب ما يروج، على غرار ما عرفه المغرب سنة 1992، أبرز أن البرلمان صوت على القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية من بين نقط أخرى تهم العملية الانتخابية.
وتساءل الوردي: “كيف للأحزاب السياسة أن تؤطر المواطنين وسط أزمات داخل أنظمتها التدبيرية وأجهزة اتخاذ القرار الحزبي؟”، موردا أن “الأحزاب لا تطبق الديمقراطية الداخلية وتدعو إلى الديمقراطية على المستوى الوطني”.
وبعدما نبه إلى أنه واهم من يعتقد بأن القاسم الجديد سيقصي أحزابا دون أخرى، شدد أستاذ التعليم العالي على أن “هناك حزبا واحد يقول إنه معني بهذا القاسم”، معتبرا أن “الأمر يتعلق بتصويت المؤسسة البرلمانية، في حين إن الإشكال المطروح مرتبط بالأغلبية”.
وفي هذا الصدد، أوضح الوردي أن “التنافر بين مكونات الأغلبية سيساهم في العزوف السياسي رغم أن القاسم الانتخابي جاء لتحفيز المشاركة السياسية”، موضحا أن “هذا القاسم سيرفع الهمم للمشاركة”.
واستغرب المتدخل في الندوة المشار إليها “غياب الأحزاب عن شرح القاسم الانتخابي للمواطنين حتى عبر ندوات افتراضية، وهو أمر خطير”، مضيفا أن “المواطنين يبحثون عن المعلومة دون أن يفهموا رغم أنهم يصوتون”.
الزحف نحو صناديق الاقتراع …..؟!!
ان غدا لناظره لقريب. ها الانتخابات جاية ويبان البرهان
الذي يهم المغاربة هو التصدي للمتقاعسين المتعاقدين الذين اعتدوا على أبنائهم التلاميذ بمستواهم الضعيف وغياباتهم المستفزة والتي لم تجد حكومة تردعهم بالاقتطاعات وتقديم رؤوس الفتنة منهم للمحاكمة احتكاما للعقد الموقع بين المتعاقد والأكاديمية المشغلة باعتبار العقد شريعة اامتعاقدين ،جل المغاربة لايهتمون بالقاسم الانتخابي أو غيره .
شي واحد افاهمنا في حالة كانت نسبة المشاركة الناخبين ضعيفة اش غادي يوقع في النتاءج واش غادي وقع ستلغى او ستبقى الاحزاب الاغلبية هي الناجحة
بل ستزحف لوحدك ان شاء الله نحن في غنى عن هاته الانتخابات والقاسم الانتخابي هو هم الاحزاب فقط وليس هم المواطن .وهم المواطن هو الزحف على الفساد.
كلام غير منطقي. بحيث أن الناس مفاهمين كاع القاسم الإنتخابي . هاذو ليكايقولو هاذ الهدرة الهدف ديالهم تبرير تقسيم المقاعد حتى لا تكون هناك أغلبية ولاهم يحزنون 20000 صوت كتولي بحال 100. تحيا العدالة ههههه
* إذن بنكيران لم يكذب علينا ، فالزواحف (التماسيح) هم من سيزحفون
إلى صناديق الإقتراع . إننا نحن المغاربة لسنا تماسيح و لكننا نخاف منها .
لهذا سوف لا نذهب إلى صناديق الإقتراع .
* يا أخي من قال لك ذلك ، هل أنت معنا ، أو مع غانا ؟
من المقاطعين:
شخصيا لن اصوت،ساكون من قبيلة المقاطعين،والأستاذ المحترم الذي تنبأ ب:”بزحف”المواطنين على الصناديق من أجل التصويت قد يكون واههما وقد تتحقق نبوءته تبعا لعوامل لا يرتبط أغلبها بما تقدمه الاحزاب/الدكاكين من:”برامج”يغلب عليها لغو الكلام،بل ترتبط عملية:”الزحف”على الصناديق بمدى ثقة الناخب في المؤسسات والفاعلين السياسيين الذين لا يبدو عليهم انهم يستوعبون واقع الناس بالقدر الذي يستهويهم الوصول الى الكراسي من أجل:”الزحف” على الريع الذي توفره لهم تلك الكراسي…هذا هو الزحف الحقيقي: الريع ولا شيء غيره… أما تغيير القاسم الانتخابي فالهدف منه واضح:تقويض حزب المصباح حتى لا يرأس الحكومة للمرة الثالثة…كما أن اعتماد هذا القاسم جيء به من أجل عدم اندثار بعض الأحزاب التي شاخت وجف تأثيرها ونضب”خزانها”الببغاوي بحيث لم يعد يوجد اي:”إغراء”في خطابها الذي دأبت على اجتراره بمناسبة كل:”حيحة”انتخابية سواء كانت جناعيةةاووجعوية أو وطنيه أو إقليمية.
لست مؤيدا لأي حزب/دكان ولا حتى لنقابة ما..فأنا أقول رأيي كمواطن أحاول تتبع واقع مشهدنا السياسي الذي يسيطر عليه عجائز الاحزاب/الدكاكين السياسية بشكل عجيب..
المغاربة يزحفون وراء توفير لقمة العيش ودراسة ابناءهم والتطبيب ولا يزحفون إلى صناديق الاقتراع رغم الجهل المفروض عليهم فهم واعون بان الاصطدام الواقع على القاسم الانتخابي هو صراع من اجل المناصب والمقاعد لا غير
السيد واثق ومتاكد ، تايتكلم من نيتو ، انا غير الساعة الي زادو غرنيتش +1 قررت انا واسرتي معمرنا نصوتو ….
القاسم الانتخابي الهدف منو هو لي عندو 40 الف صوت مثل لي عندو 4 آلاف صوت ..يعني عمر ما غادي تكون اغلبية و ضروري تكون تحالفات باش تتشكل اي حكومة مقبلة…بمعنى هاد الخطة غاديا تمنع الإقبال على عكس ما جاء في المنشور….حيتاش الناخبين مستحيل يفرزو لينا اغلبية …لهذا انا اعتقد ان الانتخابات غاديا تكون غير تبدير للمال العام ..كون درنا غير حكومة كفاءات بلا انتخابات بلا والو…