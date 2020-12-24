وزارة التربية تشرع في صرف منح طلبة الإجازة

وزارة التربية تشرع في صرف منح طلبة الإجازة
و.م.ع
الخميس 24 دجنبر 2020 - 20:16

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي – أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية سيشرع في صرف منح طلبة سلك الإجازة ابتداء من يوم الأربعاء 30 دجنبر 2020.

جاء ذلك في بلاغ إخباري للوزارة موجه إلى عموم الطالبات والطلبة، بخصوص صرف منح التعليم برسم الموسم الدراسي 2020-2021.

التعليم العالي طلبة الإجازة منحة الطلبة وزارة التربية الوطنية

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‫تعليقات الزوار

5
  • darmian
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 20:50

    لازالت غصة الدراسة الجامعية في قلبي لن انساها ولن اسامح المسؤولين على التعليم في هذا الوطن لانهم حرموني من الاستفادة من المنحة الجامعية قبل 5 سنوات وكانت سبب رئيسي وراء ابتعادي عن الجامعة لاسباب مادية اكره واحقد على كل أولئك المسؤولين الفاسدين وارجوا الله ان يأخذ حقي ممن سلبوني حقي الاساسي، الان اعمل في تنظيف مجاري الصرف الصحي لا احتقر العمل لاكن لم يكن هذا مطمحي بعد ان كنت احلم ان اصبح استاذا في العلاقات الدولية وان اجعل امي وابي فخورين بي… لاكن للأسف حقا ارى مستقبلا مظلم لن اكذب على اخوتي المغاربة وعلى نفسي لان الكل يعلم الخبايا ومايعيشه المواطن الفقير بين زوايا هذا الوطن الذي نحبه لاكن من يحكمونه يلتهمومننا احياء يقتلوننا من الداخل ببطئ…

    29
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  • طالب سوسيولوجيا
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:19

    على سلامة تفكرونا بعدا كنت قلت محال يعطونا هاد لعام

    5
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  • مواطن
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 21:51

    إمنحوا كل الطلاب والطالبات لأنهم جميعهم محتاجون إليها

    8
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  • محمد
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 22:44

    بقاء هذه المنح في البنوك لبضعة أشهر يدرّ فوائدا كبيرة على المسؤولين، على حساب طالب العلم الضعيف.

    8
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  • افقير
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 11:45

    من حق اي طالب جامعي ان يستفيد من المنحة كما كان في الماضي لكي لا يظلم اي احد

    1
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