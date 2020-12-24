وزارة التربية تشرع في صرف منح طلبة الإجازة

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي – أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية سيشرع في صرف منح طلبة سلك الإجازة ابتداء من يوم الأربعاء 30 دجنبر 2020.

جاء ذلك في بلاغ إخباري للوزارة موجه إلى عموم الطالبات والطلبة، بخصوص صرف منح التعليم برسم الموسم الدراسي 2020-2021.