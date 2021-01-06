الإعلان عن المقبولين في امتحانات البكالوريا الحرة

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه تم الأربعاء 06 يناير 2021 الإعلان عن اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021، وتمت موافاة جميع المترشحين والمترشحات بنتيجة البت في طلبات ترشحهم، عبر بريدهم الإلكتروني المتضمن في بطاقة الترشيح الإلكترونية.

ووفق بلاغ للوزارة، فستخصص الفترة الممتدة من 11 إلى 20 يناير 2021 لتقديم الطعون عبر بوابة https://candidaturebac.men.gov.ma/CandidatBac بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها، وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك.

وسيتم، وفق البلاغ، نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021 يوم 31 يناير 2021.

ويمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.