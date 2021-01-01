الوزير الأسبق مولاي الزين الزاهيدي في ذمة الله

الوزير الأسبق مولاي الزين الزاهيدي في ذمة الله
صورة: أرشيف
الجمعة 1 يناير 2021 - 15:53

توفي، اليوم الجمعة، مولاي الزين الزاهيدي، الوزير الأسبق والرئيس السابق لبنك القرض العقاري والسياحي.

وكان الراحل قد شارك في حكومة كريم العمراني الثالثة والرابعة والخامسة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، إذ شغل منصب وزير الشغل والإنعاش الوطني (1983-1985) ثم وزيرا منتدبا للشوؤن الاقتصادية (1985-1992)، وتولى كذلك وزارة الصناعة والتجارة والخوصصة (1992-1993).

الحسن الثاني القرض العقاري والسياحي مولاي الزين الزاهيدي

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‫تعليقات الزوار

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  • الادريسي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 15:57

    تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

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  • jaouad gourinda
    الجمعة 1 يناير 2021 - 16:02

    Toutes nous condoléances pour notre grand homme mly zine

    0
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  • مواطن
    الجمعة 1 يناير 2021 - 16:08

    اللهم اغفر لنا وله ولسائر المسلمين مع العلم ان هدا المسؤول الحكومي كان لعقود فارا من العدالة ولجأ الى اسبانيا فقد كان من المتابعين في ملفلت فساد كبيرة عند توليه المسؤولية غفر الله له

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  • بارك
    الجمعة 1 يناير 2021 - 16:10

    بسم الله الرحمان الرحيم رحم الله الفقيد السيد مولاي الزين زاهدي تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وعائلته الكبيرة و الصغيرة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

    0
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