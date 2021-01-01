الوزير الأسبق مولاي الزين الزاهيدي في ذمة الله

توفي، اليوم الجمعة، مولاي الزين الزاهيدي، الوزير الأسبق والرئيس السابق لبنك القرض العقاري والسياحي.

وكان الراحل قد شارك في حكومة كريم العمراني الثالثة والرابعة والخامسة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، إذ شغل منصب وزير الشغل والإنعاش الوطني (1983-1985) ثم وزيرا منتدبا للشوؤن الاقتصادية (1985-1992)، وتولى كذلك وزارة الصناعة والتجارة والخوصصة (1992-1993).