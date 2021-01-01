الوزير الأسبق مولاي الزين الزاهيدي في ذمة الله

توفي، اليوم الجمعة، مولاي الزين الزاهيدي، الوزير الأسبق والرئيس السابق لبنك القرض العقاري والسياحي.
وكان الراحل قد شارك في حكومة كريم العمراني الثالثة والرابعة والخامسة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، إذ شغل منصب وزير الشغل والإنعاش الوطني (1983-1985) ثم وزيرا منتدبا للشوؤن الاقتصادية (1985-1992)، وتولى كذلك وزارة الصناعة والتجارة والخوصصة (1992-1993).
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
Toutes nous condoléances pour notre grand homme mly zine
اللهم اغفر لنا وله ولسائر المسلمين مع العلم ان هدا المسؤول الحكومي كان لعقود فارا من العدالة ولجأ الى اسبانيا فقد كان من المتابعين في ملفلت فساد كبيرة عند توليه المسؤولية غفر الله له
بسم الله الرحمان الرحيم رحم الله الفقيد السيد مولاي الزين زاهدي تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وعائلته الكبيرة و الصغيرة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون