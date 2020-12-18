الوزير الأعجوبة "أمجزار"

في إطار الوطنية، يبذل كل مواطن ما في وسعه ليدافع عن بلده، ولو بالسكوت، وذلك أضعف الإيمان؛ ولكن “الوزير الأعجوبة”، كما وصفه رئيسه سعد الدين العثماني، السنة الماضية، وهو محمد أمكراز، الذي دخل إلى الحكومة عقب عملية ابتزاز تنظيمي مقابل التراجع عن دعم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، اختار توقيتا سيئا ليمارس “المزايدة”؛ ولكنه مارسها هذه المرة من خارج التنظيم، بعد أن قدم نفسه كممثل للشعب المغربي (وهذا غير ممكن)، في قناة إيرانية ليقول إن البلاغ الملكي الأخير “كان مفاجئا لجميع المناضلين..”، و”أن الشعب المغربي يرفض التطبيع”. وعندما سأله المذيع: كيف يمكن لدولة أن تجمع بين علاقتها مع إسرائيل ومع القضية الفلسطينية، قال أمكراز، الذي ناداه المذيع بـ”أمجزار”، إن الأيام المقبلة هي التي ستجيب عن ذلك.
هكذا، وفّر “أمجزار” الحطب الأوليّ لقناة معادية كي تلجأ إلى الأرشيف، وتبث بالتزامن مع تصريحه فيديوهات قديمة لمظاهرات حاشدة في المغرب تم تنظيمها لمساندة الشعب الفلسطيني، وليظهر وكأن جزءا كبيرا من الشعب رافض للموضوع. وقد كانت هذه هي طريقة الوزير ليشكر من عيّنوه وزيرا، حيث كانت الغاية من ذلك هي تقديم نموذج لشاب مغربي طموح تم إدخاله إلى الحكومة من أجل إضفاء نَفَسٍ جديد؛ ولكن أمكراز، الغارق في معتقدات حزبه، اعتقد أن الدولة بمثابة “زريبة” يمكن أن يدخلها أي كان بحذائه. وبدل أن يركز على مهمته الوزارية، ظهر كإضافة لا قيمة ولا لون لها؛ بل إن وزارة الشغل لم تجد في عهده أي شغل تقوم به بسبب تداعيات جائحة كورونا..
ألم يكن حريا بالسي أمكراز، وهو يقدم نفسه كمناضل رافض للتطبيع، أن يقدم ملتمسا لإعفائه من منصبه الوزاري؟ أليس هذا أسوأ تقسيم أدوار عاشه المغاربة مع هذا الحزب، الذي يجد كل المبررات للاستمرار في الحكومة، وفي الوقت نفسه يجد كل المبررات؟ لماذا يتجاهل هذا الحزب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء مقابل تضخيم موضوع التطبيع، الذي وضع له المغرب شروطا على المقاس؟.
أمكراز نموذج لشاب (على مقاس الشباب في الأحزاب المغربية) من حزب العدالة والتنمية؛ ولكنه ظل دائما يقلد الجزار، يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف حتى داخل حزبه. والدليل على ذلك هو أن عددا كبيرا من أعضاء الشبيبة وقعوا ضد “مذكرة النقد..” المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية.
هذا الحزب يجب أن يحل ويرمى في مزبلة التاريخ لأن زلات واخطاء أعضاءه كثيرة لا تتوقف
مند مدة لم يعد هناك من المغاربة من يسمع لوزير العبودية هدا ، ففضيحته من استغلال المستخدمين في مكتبه لم تزول رائحتها . فاقد الشيء لا يعطيه.
إن هذا الأعجوبة لا يمثل إلا نفسه، أظن أن المغاربة الوطنيون الغيورون على بلدهم سوف يتبرؤون منه. أنا أول من يتبرأمنه ولم أصوت لا عليه ولا على حزبه ولا يمثلني. المغرب أولا وأخيرا. الله الوطن الملك
حزب المصباح احتار معه المغاربة !!! أعضاءه يقولون ما لا يفعلون . كل شعاراتهم ايام كانوا في المعارضة اصبحت في مهب الريح. لا عدالة لا تنمية !!! أما هذا المخلوق لا يمثلني لا داخل الوطن لا خارجه .
أتمنى أن تحترم رأيي وتنشره كقارئ ومتتبع لجريدتكم.
قضية الصحراء المغربية المختلقة من طرف الجزائر لا يختلف عليها اثنان مغربيان وهي محسومة إلى الأبد وحبل الكذب وبيع الأوهام انقطع من يومه الاول .
أما الرجل *الأعجوبة* فهو ضحية التوقيت ومكان التصريح لا أقل ولا أكثر , وهو عبر عن رأيه الشخصي ولا يتعارض أصلا مع قيم المغاربة شعبا وحكومة فالقضية الفلسطينية مواقفنا فيها تابثة ،والأيام القادمة حقيقة سنستنتج صدق إسرائيل في رغبتها بعلاقات رسمية مع المملكة طبقا لشروطنا اللتي بنيت على الأرض مقابل السلام وقد أخفقت إسرائيل في الفرصة الأولى ،ونحن المغاربة نتمنى تعاونا صادقا من إسرائيل لإحلال السلام وقيام دولة فلسطين بقدسها الشرقية كما يشاؤون الفلسطينيون ،والمغرب من خلال مكاتب الاتصال ودوره الفريد المتميز سينجح بدفع الجانبين لاستئناف المفاوضات *إن شاء الله*
وزير بالصدفة لا بالكفاءة. يجب عليه أن يستقيل ما دام لا يتفق مع السياسة العامة للبلاد.
عيب
العيب على من رشحه للوزارة. Normalement ce genre de profile on le détecte très très tôt si on est vraiment un patron d’équipe
الا تلاحظون في هذه الايام نقرأ الكثير عن المبادرة الملكية تجاه الصحراء ونسينا اننا عندنا حكومة لا تبادر ولا تترك من يبادر …الشعب اصبح لا يتق الا في قرارات الملك أما هدا الحزب فيجب فكه ورميه الا مزبلة التاريخ
مثل هؤلاء الأشخاص لا ثقة فيهم ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
بالله عليكم كيف يستفيد مثل هذا الوزير المراهق من تقاعد مريح وهو يطعن وطنه ؟ لماذا تغاضت الدولة الطرف عن فضائح عدة لوزراء الحزب الحاكم وزعمائه ؟
أتمنى تدخلا ملكيا لوضع حد لهذه الخرجات غير المحسوبة لمسؤولين ضد مصالح المملكة في الوقت الذي تكلف تعويضاتهم خزينة الدولة الملايير … حان فعلا وقت إلغاء تقاعد الوزراء .
الخطير في الأمر أنه تكلم بصفة ( المناضل ) ونسي أنه وزير في الحكومة والأخطر والأغرب أنه تجرأ على بلاغ الديوان الملكي ووصفه بأنه فاجأ ( المناضلين )، ولو كانت فيه روح الوطنية لفرح بالإعتراف الأمريكي بمغىبية الصحراء، هو غباء سياسي ناتج عن ضعف التأطير الحزبي الذي رشح شخصا غير كفئ لمنصب وزير في المملكة المغربية ليكون ناطقا بإسم أعداء الوطن.
اللهم إن هذا منكر.