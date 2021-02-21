الوساطة الأسرية محور دورة تكوينية في أصيلة

يستفيد مجموعة من الطلبة وحملة الشواهد العليا في العلوم القانونية، بين 19 و22 فبراير الجاري بأصيلة، من دورة تكوينية حول “الوسائل البديلة لحل النزاعات، الوساطة الأسرية نموذجا”.

وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي تنظمها مؤسسة منتدى أصيلة والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية والمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب وبشراكة مع جماعة أصيلة، “في سياق تأهيل الموارد البشرية وتطوير أساليبها لتدبير النزاعات وإيجاد الحلول المناسبة لها”.

كما تهدف الدورة التكوينية إلى تمكين الشباب من مقاربات النزاعات عبر فهمها وتحليلها وتدبيرها وتحويلها، “بالإضافة إلى تعزيز ونشر ثقافة الوسائل البديلة لحل النزاعات، الوساطة الأسرية نموذجا، وإبراز انعكاساتها الإيجابية ودورها في الحفاظ على الحياة الأسرية من خلال الحل الودي للخلافات”.

وأكد بلاغ للمنظمين أن هذه الدورة “تروم التعريف بالوسائل البديلة لحل النزاعات التي يمكن اللجوء إليها كطرق بديلة للتقاضي أمام المحاكم، لما توفره من فعالية ومرونة ونجاعة في إصلاح ذات البين، والتي قد لا تتوفر في القضاء الرسمي”.

وستتطرق الدورة إلى عدد من المواضيع؛ مثل: “مكونات النزاعات من خلال فهمها وتحليلها وتدبيرها وتحويلها وتعزيز ثقافة الحوار”، و”المحددات العامة للوساطة كآلية بديلة لفض النزاعات”، و”رهانات إدماج الوساطة الأسرية في النظام القانوني والقضائي المغربي وآفاق تطويرها”، و”تقنيات الوساطة في الصلح بمدونة الأسرة”.

يذكر أن الدورة التكوينية تأتي انسجاما مع القانون رقم 05.08 الذي يوفر نمطا جديدا لحل الخلافات بإرادة ورضائية الأطراف، في جو من السرية والمرونة والفعالية قد لا نجدها في القضاء الرسمي.