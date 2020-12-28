"الوسيط" يوصي الحكومة بتعميم المنحة على كل طالب في وضعية إعاقة

اقترحت مُؤسسة “وسيط المملكة” تعميم الاستفادة من المنحة الجامعية بقُوة القانون لكل الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وبعثت مقترحاً في هذا الصدد إلى رئيس الحكومة.
وذكرت المؤسسة، ضمن تقريرها السنوي لـ2019 المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن اقتراحها بمثابة تمييز إيجابي لهذه الفئة التي تجاوزت كل الصعاب والمطبات واستطاعت التقدم في سلم التحصيل العلمي.
وشددت الهيئة الوطنية المُستقلة ذاتها، التي تهتم بالدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، على أن “هذا التمييز يُجسد التضامن والتآزر والعرفان بما يبذله ذوو الإعاقة من مجهود”.
وجاء ضمن التقرير السنوي سالف الذكر للهيئة أن الاعتمادات المالية التي تُخصص لتوسيع الاستفادة من المنح الجامعية لا تكفي لتلبية الطلبات؛ وهو ما يدفع إلى إعطاء الأولوية لمن يُوجد في أوضاع هشة بالاستناد إلى دخل أولياء أمورهم.
وقالت المؤسسة إن معيار دخل الأولياء، وإن كان يبدو عادلاً في انتظار التعميم، إلا أنه يُفرز حرمان بعض الطلبة ممن هم في وضعية إعاقة من الاستفادة من المنح الجامعية؛ وهو ما يشكل بالنسبة لهم مصدر إحباط.
ولفتت الهيئة العمومية، التي تلقت تظلمات وشكايات في هذا الصدد، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في حاجة إلى تلمس الاستحقاق القائم على المجهود الشخصي والشعور بنوع من الاستقلال وعدم ارتباط مصيرهم بمواقع أو دخول أوليائهم.
وفي الموضوع ذاته، أثار وسيط المملكة، ضمن تقريره السنوي، إشكالية مرتبطة بحق ذوي الإعاقة في التمدرس، حيث قال إن عدداً من التظلمات التي توصل بها تؤكد أن هذه الإشكالية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، ولا سيما بالنسبة لتمدرس الأطفال المعاقين ذهنياً والتوحديين أو من هم في إعاقة حركية متقدمة.
وأشارت المؤسسة إلى أن ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد والإعاقة الحركية المتقدمة يحتاجون إلى خدمات المرافقة في الوسط المدرسي، ولفتت إلى أن كُلفة المرافقين ليس في مقدور فئة عريضة منهم؛ وهو ما يشكل نوعاً من الحيف الذي قد يطال الأطفال من أسر ذات دخل محدود ومساً بالتالي بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وإذا كانت هناك مدارس خاصة أو بعض الأقسام في المدارس العمومية يمكنها التكفل بهذه الفئة، فإن وسيط المملكة سجّل أن الخريطة المدرسية على الصعيد الوطني تعرف خصاصاً ملحوظاً في هذا الجانب؛ وهو ما يستدعي من القطاعات المعنية أن تنكب عليه.
السلام عليكم
و أبناء الموظفين و المستخدمين و الأجراء لهم الله.
معيار 3000 درهم لأب و و لي الطالب أصبح متجاوزا، فثلاثة آلاف درهم لا تكفي حتى لثمن الكراء.
آن الأوان إعادة النظر في معيار المنحة، و أن تمنح لكل طالب شرط تقديم طلب خطي، و تجاوز العمالات التي تتلاعب في لوائح الطلبة.
هنا تكمن المواطنة.
و اين هي منحة طلبة الدكتوراة بالله عليكم كيف يعقل ان طالب دكتوراه سينجز اطروحة دولة في غياب تام للمنحة مند ما يزيد عن 6 اشهر في طل ازمة خانقة ” واش هكدا كنشجعوا البحث العلمي ” بالاطافة على هزالتها بالله تصوروا معي ان الدولة تقدم منحة لطالب اجنبي قادم من دول افريقية في سلك الاجازة تصل الى 5000 درهم في حين طلبة الدكتوراة يستفيدون من 1000 درهم تخيلوا معي هده المعادلة المتباينة . رسالتي الى من يهمهم الامر المرجوا احترامنا قليلا وا على الاقل طلقوا لينا منحة ديالنا فالوقت راه نعاني في صمت . اقسم بالله اننا نحن طلبة الدكتوراة نعاني في صمت جراء هده الخروقات بالاطافة الى ما خلقته هده الازمة
الإعاقة تفقر.. شحال من عام وانتما تتفكرو واش المعاق خاصو ياخذ المنحة اولا لا.. فالبلدان التي تقدر المواطنين ديالها.. ذوي الاحتياجات الخاصة اللي تايقراو تاتمنح ليهوم امتيازات خاصة باش يقدرو يسايرو الحياة الاجتماعية.. وكاينة دول اخرى تاتعفي الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة من الضريبة على الدخل.. الإعاقة تفقر.. تكون معاق أو عندك معاق فالدار معناه خاصك المساعدة مهما كان الوضع ديالك.. الله يشوف من حال جميع ذوي الاحتياجات الخاصة فبلادنا
المنحة لمن يستحقها و ليس لكل معاق ، قد يكون معاقا و ثري ، و إذا اجتمع الفقر و الإعاقة في شخص لما لا نمنحه ضعف مايناله الفقير السليم