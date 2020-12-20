الوضعية الوبائية تخفف "إجراءات المنع" في الناظور

قررت عمالة الناظور تخفيف إجراءات المنع التي طبقتها منذ أشهر، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 21 دجنبر الجاري.

القرار الجديد المتخذ، في إطار تتبع الوضعية الوبائية على مستوى إقليم الناظور، جاء بناء على توصيات اللجنة الإقليمية لليقظة الترابية، بعد التراجع الملحوظ في عدد الإصابات بالفيروس وتراجع الحالات الحرجة والوفيات.

وشملت الإجراءات المتخذة “إعادة فتح ملاعب القرب في وجه العموم، واستمرار أشغال قاعات الألعاب والقاعات الرياضية في حدود 50% من الطاقة الاستيعابية إلى غاية العاشرة ليلا، واستمرار اشتغال الحمامات في حدود 50% من الطاقة الاستيعابية، والحفاظ على الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى حدود 75%”.

وفيما يخص المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، فقد تقرر “تمديد إغلاقها إلى غاية الساعة العاشرة ليلا بجميع مراكز الجماعات الترابية بالإقليم، مع استمرار منع بث مباريات كرة القدم بالمقاهي، وفرض المراقبة الصارمة لاحترام الإجراءات الاحترازية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.

وحافظت الإجراءات الجديدة لعمالة إقليم الناظور على استمرار اعتماد رخص التنقل الاستثنائية من وإلى إقليم الناظور، لأغراض مهنية أو صحية، مع منع التجمعات والتجمهرات كيفما كان نوعها، ومنع التجول الليلي من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى حدود الساعة الخامسة صباحا”.