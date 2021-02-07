الوضعية الوبائية تغذي الأكاذيب وتوفر بيئة خصبة لترويج الأخبار الزائفة‎

الوضعية الوبائية تغذي الأكاذيب وتوفر بيئة خصبة لترويج الأخبار الزائفة‎
كاريكاتير: عماد السنوني
الأحد 7 فبراير 2021 - 17:00

لم تعد الجهود الوطنية تقتصر على محاربة الطارئ الصحي العالمي، بل تشمل كذلك التصدّي للأخبار المزيّفة التي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، أو ما سمته منظمة الصحة العالمية “الوباء المعلوماتي”، نظراً إلى السيل الجارف من المعلومات على الشبكة العنكبوتية طيلة الفترة الماضية.

ووفرت الأزمة الصحية بيئة خصبة لـ”الوباء المعلوماتي”، الذي يستغل الحاجة الجمعية إلى الحصول على الإيضاحات الرسمية حول الجوانب المتعلقة بـ”كورونا”؛ ما يدفع فئة معينة إلى إطلاق شائعات متكررة من أجل تضليل الرأي العام الوطني في كثير من القضايا والملفات التي تحظى بمتابعة تفاعلية.

وتنتشر مجموعة من الأخبار الكاذبة بشأن وفيات قامات فنية وفكرية وإعلامية وطبية بسبب الإصابة بفيروس “سارس كوف-2″، ليتم تقاسم الخبر على نطاق واسع من طرف نشطاء “الشبكات الافتراضية”، وقد يُتداول حتى على صعيد “السوق الإعلامية” في ظل ضعف أدوات التحقق من المعلومات.

وفي هذا الصدد قال المصطفى أسعد، عضو المختبر المغربي لرصد الأخبار الزائفة، إن “خطورة الأخبار الزائفة تتجلى في غياب حس التدقيق والتحري لدى بعض المؤثرين والصحافيين والمشاهير في حد ذاتهم، نظرا إلى غياب التكوين والتدريب بمجال الأخبار الزائفة”.

وأضاف أسعد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المواطن الصحافي أو المستعمل لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا الشعبية منها وليس النخبوية؛ مثل فيسبوك وواتساب، يقوم بإعادة نشر تلك الأخبار بمجرد الاطلاع عليها، أو وصولها إليه بدون بحث أو مجهود”.

وتابع المتحدث موضحا: “نعمل داخل المختبر المغربي لرصد الأخبار الزائفة والمركز المغاربي للإعلام والديمقراطية على التكوين بشكل كبير، خصوصا لدى الصحافيين والمدونين والمؤثرين، لكي يستطيعوا ضبط الآليات التقنية والأخلاقية لكشف الأخبار الزائفة؛ لأن التدقيق المهني يكون له، في بعض الأحايين، رد قوي بشأن توضيح الحقائق”.

وأكد عضو المختبر المغربي لرصد الأخبار الزائفة أن “مستوى درجة الوعي الرقمي أساسي للغاية، وما أضحينا نراه من انتشار سريع للأخبار الكاذبة، وتفشٍّ لبعض الظواهر المخجلة، مثل روتيني اليومي، يعكس صورة واقع مجتمعي رقمي ضعيف فكريا تمكّن بسهولة من التكنولوجية”، مشيرا، أيضا، إلى أن “خطورة الأخبار الزائفة تتجلى في التعدي على الدول والاقتصاديات والأشخاص، حيث تظل القوانين الردعية غير كافية للتصدي لها، نتيجة غياب البعد التربوي والأخلاقي والتعليمي بهذا المجال”.

الأخبار الكاذبة الأزمة الصحية الوباء المعلوماتي منظمة الصحة العالمية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • zoro
    الأحد 7 فبراير 2021 - 17:09

    بالعكس حبيبي ـأصبحت الأخبار الزائفة تروجها القنوات و الجرائد الرسمية الورقية و الإلكترونية ..و الانسان له الحرية أن يبحث عن الأخبار أينما شاء …..

    فكما كانت سنوات الرصاص أخبارنا نجدها في الخارج و ما يتداول رسميا يبقى مجرد أكاديب و مساحيق و مغالطات مفروضة على الاعلام الداخلي ..

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي مفقوص
    الأحد 7 فبراير 2021 - 17:09

    كمغربي أرى المغاربة لا يصدقون العلم حتى لو كان صحيحا 100% ويصدقون الأحاديث الضعيفة حتى لوكانت ضعيفة أو منعدمة بي 8000%.
    في أمريكا والأروبا الكل يقوم بالتلقيح حتى يتعاف إقتصادهم ويعودون لحياتهم قبل 2020. العادية

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطنة مغربية
    الأحد 7 فبراير 2021 - 17:18

    كين شعوب مشغولة بالاختراعات وكين شعوب غير كتستهلك اذا مكتخدمش عقلها باش تميز بين الخبر الحقيقي والخبر الزائف لي عطيتيها كتسرطو و كت « بارطاجي”.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 17:23

    و لم تستدلوا و لو بمثال واحد لخبر زائف !! الذي يضع الاخبار التي تتهمونها بالتزييف بين قوسي الحقيقة . القارئ يريد الحجج و الأدلة كي يثق فيما تكتبون ،و بدونهم يبقى القيل و القال سيد الساحة الإعلامية ،من كلا الأطراغ ،الصحفي و من يدعي الخبرة و القارئ

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بوريطة والنظام الجزائري
الأحد 7 فبراير 2021 - 16:37 27

بوريطة والنظام الجزائري

صوت وصورة
جبارة يغني لأطفال تندوف
الأحد 7 فبراير 2021 - 15:49 1

جبارة يغني لأطفال تندوف

صوت وصورة
توقعات نهائي المغرب ومالي
الأحد 7 فبراير 2021 - 14:17 12

توقعات نهائي المغرب ومالي

صوت وصورة
الفنيدق تحتج ضد الأزمة
الأحد 7 فبراير 2021 - 10:29 18

الفنيدق تحتج ضد الأزمة

صوت وصورة
أصدقاء الراحل اللوزاني
السبت 6 فبراير 2021 - 23:49 3

أصدقاء الراحل اللوزاني

صوت وصورة
علاج اكتئاب ما بعد الولادة
السبت 6 فبراير 2021 - 19:59 5

علاج اكتئاب ما بعد الولادة