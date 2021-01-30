الوضع الوبائي .. عدد الحالات النشطة يواصل التراجع في جهات المغرب

أحصت وزارة الصحة، اليوم السبت، 701 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ووفاة 13 مصاباً، فيما تعافى من المرض حوالي 762 شخصاً.

وتفيد معطيات الوزارة أن الحالات النشطة تواصل الانخفاض، حيث استقر عددها في 13804 حالات بعدما كان العدد قبل عشرة أيام في حدود 16544، بتراجع يتجاوز 3000 حالة نشطة.

وبخصوص التوزيع الجهوي للإصابات، سجلت جهة الدار البيضاء 325 حالة، منها 258 في الدار البيضاء، و18 في النواصر، و12 في المحمدية، و10 في الجديدة، و9 في كل من سطات وبرشيد، و7 في مديونة، وحالتان في سيدي بنور.

وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، تم رصد 132 حالة جديدة، منها 42 في تطوان، و39 في طنجة أصيلة، و26 في المضيق الفنيدق، و16 في الحسيمة، و6 في العرائش، وحالتان في وزان، وحالة في الشاون.

أما بجهة الرباط سلا القنيطرة فأحصت مصالح وزارة الصحة 68 إصابة جديدة، منها 23 في سلا، و20 في القنيطرة، و13 في الصخيرات تمارة، و7 في الرباط، و3 في سيدي قاسم، وحالتان في سيدي سليمان.

فيما سجلت جهة سوس ماسة 43 حالة جديدة، منها 22 في أكادير إداوتنان، و17 في إنزكان آيت ملول، و3 في اشتوكة آيت باها، وحالة واحدة في تارودانت.

وعلى صعيد جهة الشرق، تم رصد 42 إصابة جديدة، منها 15 في وجدة أنجاد، و14 في الدريوش، و6 في كل من الناظور وبركان، وحالة في تاوريرت.

كما ذكرت مصالح وزارة الصحة أن عدد المصابين الجدد في جهة مراكش آسفي بلغ 36 شخصاً، منهم 18 في مراكش، و12 في الصويرة، وحالتان في كل من شيشاوة والرحامنة، وحالة في قلعة السراغنة، وأخرى في آسفي.

فيما سجلت جهة درعة تافيلالت 16 حالة جديدة، منها 10 في الرشيدية، وحالتان في كل من ورززات وميدلت، وحالة واحدة في كل من زاكورة وتنغير.

أما جهة بني ملال خنيفرة فعرفت تسجيل 16 حالة جديدة، منها 7 في الفقيه بن صالح، و4 في خريبكة، وحالتان في كل من أزيلال وخنيفرة، وحالة في بني ملال.

كما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 9 إصابات جديدة. تليها جهة فاس مكناس بـ8 إصابات جديدة توزعت على 4 في مكناس، و3 في فاس، وحالة في صفرو.

وأصيب بجهة العيون الساقية الحمراء 5 أشخاص بهذا الفيروس، منهم 4 في العيون، وشخص واحد في بوجدور. فيما رصدت حالة وحيدة بجهة كلميم واد نون كانت لشخص من مدينة كلميم.

أما توزيع الوفيات فقد أعطى نصيب الأسد كما العادة للدار البيضاء بست حالات، فيما سجلت حالة واحدة في كل من تطوان والمضيق والعرائش وبركان ومراكش ومكناس والعيون.