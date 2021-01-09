الوضع الوبائي يبقي الإجراءات الاحترازية في أكادير

على إثر تقييم الوضع الصحي ومعدل انتشار وباء كورونا بعمالة أكادير إداوتنان، وتبعا لرصد اللجنة المختصة وأشغال لجنة اليقظة، التي سجلت استمرار معدل إصابة يفوق العتبة الوطنية المعتمدة (50 حالة لكل 100 ألف نسمة)، تقرر معه تمديد العمل بالإجراءات المتخذة سابقا لمدة أسبوع إضافي ابتداء من يوم غد الأحد على الساعة التاسعة ليلا.

ويستمر في عمالة أكادير إداوتنان، ابتداء من الأحد، إغلاق الشواطئ ومنع ارتيادها؛ وهو القرار ذاته الذي يسري على سوق الأحد المقرر إغلاقه على الساعة الخامسة مساء، وأسواق القرب على الساعة الثالثة، كما يشترط التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى عمالة أكادير إداوتنان.

وفي سياق التدابير ذاتها، يتواصل منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقل المبرر بأسباب صحية أو مهنية، مع إغلاق المقاهي والمطاعم بجميع أصنافها المتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء.

أما بخصوص وسائل النقل العمومي، ففرضت اللجنة الإقليمية لليقظة ضرورة احترام 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي على الساعة التاسعة مساء، إلى جانب إغلاق ملاعب القرب والمنتزهات، مع تشجيع العمل عن بُعد من طرف كل المؤسسات عند الإمكان.

وتراهن السلطات بأكادير على المساهمة المواطنة لكل الفاعلين، أفرادا ومؤسسات، في الانخراط الفاعل ومواصلة جهود التضامن في احترام كل التدابير على أمل تحسن مؤشرات الرصد الصحي الخاص بهذا الداء والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.