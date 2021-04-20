الوضعية الوبائية تبلغ مرحلة حرجة في تونس‎

كتبت صحيفة “المصدر” التونسية أن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور أمان الله المسعدي أطلق “صيحة فزع”، مؤكدا أن “الوضع الوبائي خطير جدا وتونس تعيش مرحلة غير مسبوقة لم تسجلها أبدا منذ بداية الجائحة”.
ونقلت عن المسعدي قوله، في تصريح صحافي، إن “المستشفيات بلغت طاقتها القصوى على جميع المستويات”، محذرا من التصاعد اليومي لعدد الإصابات الجديدة ولعدد المتكفل بهم في أقسام الإنعاش وتحت التنفس الاصطناعي.
وتابع بأنه يمكن عدم قبول أي مصاب بكورونا في قسم الإنعاش لمدة تفوق 40 يوما، مشيرا إلى أن أغلب الذين يتم التكفل بهم في هذا القسم تكون نهايتهم الموت.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فقد أفاد المسعدي بأن “أقسام الإنعاش لم تعد تقتصر على الفئات العمرية التي تتجاوز 70 سنة، بل هناك مرضى بكورونا أعمارهم في حدود 40 سنة و45 سنة يخضعون للإنعاش”.
وأضافت “المصدر” أن الدكتور رفيق بوجدارية، رئيس القسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي في أريانة، وصف الإجراءات المعلن عنها يوم 17 أبريل لمجابهة التفشي السريع لفيروس كورونا في تونس بالـ”منقوصة”.
وأشارت إلى أن بوجدارية أكد أنه “كان يجب فرض حجر صحي شامل لمدة 10 أيام أو 15 يوما من أجل كسر حلقة العدوى في المجتمع والتخفيف من حدة التفشي للفيروس بهدف إنقاذ أكثر ما يمكن من الأرواح”، مبرزا أنه “كان يفترض إقرار العمل بنظام التناوب يوما بيوم والحد من التنقل بين الجهات”.
السلام عليكم 5 6. و. ج بحـث قائمة الاعضاء
وتونس سوقنا نديوها افروسنا احنا زعما تونس الحالة حرجة وحكومتنا صوبتها مزيان
اللهم عافينا ونجينا يارحيم اللهم ارفع الوباء والبلاء والغلاء عن الامة واكشف الغمة عاجلا غير آجل
إلى الذين ينادون بالتراويح والتراجع عن الحظر الليلي وفسح المجال للشعب للتسكع…هذه رسالة من تونس…نحن أولى باستلهام الدروس منها….الخطر يحيط بنا وقد يداهمنا…الوباء بيننا…حذار من التراخي واللامبالاة….
شدات السلطة ام لم تقرر التشديد الفيروس لا يمنعه لا حجر ولا سلطة هناك موجة قادمة لا يمكن لاحد ان يمنعه
المشكل هو ان هناك خبر باقامة عيد الاضحي مرة اخرى بعد العيد الماضي وذلك ارضاء ومجاملة للزعيم المظلي المدلل صاحب البر والبحر والحملة الانتخابية الدائمة الاستمرار ومساعدته في الانتخابات !! ذلك الاجراء الرهيب الذي ادى الى موت الالاف وهذا تناقض في التصرف واذا تاكد الخبر فننتظر الكارثة كما وقع في السنة الماضية !!
لماذا الكيل بمكيالين
زعما كناكلو نخالة حنا وشغلنا حنا اطلقو لعباد الله راها كتموت