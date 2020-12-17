الولايات المتحدة تدفع مجلس الأمن إلى مناقشة قضية الصحراء المغربية

يناقش مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، قضية الصحراء المغربية بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف رسمياً بالسيادة الكاملة للمملكة على الأقاليم الجنوبية.
وكشفت دبلوماسيون دوليون أن ألمانيا طلبت اجتماعا لمجلس الأمن بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء.
وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية رسالة رسمية تبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بقرار ترامب الذي يعترف بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على صحرائها.
وأكدت كيلي كرافت، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الإعلان الصادر عن الرئيس ترامب يعترف بأن “مجموع إقليم الصحراء الغربية يشكل جزءا لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية”.
وأوضحت كرافت في هذه الرسالة، التي سيتم تسجيلها في سجلات الأمم المتحدة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، أن الإعلان الأمريكي يؤكد أيضا أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء الغربية”.
ويُرتقب أن يشهد الاجتماع، الذي لم يكن مبرمجاً ضمن جدول أعمال شهر دجنبر الجاري، نقاشاً ساخناً بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن نزاع الصحراء، خصوصا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي عبّرت عن رفضها لقرار دونالد ترامب.
ومرّت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التنزيل الفعلي لقرار الاعتراف بمغربية الصحراء، حيث جرى نشر الإعلان الرئاسي في السجل الفيدرالي الأمريكي الذي هو بمثابة الجريدة الرسمية للحكومة الاتحادية.
وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان حُزمة من المشاريع الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية للمملكة بمليارات الدولارات تقدر بـ3 مليارات دولار، عقب القرار التاريخي للرئيس الأمريكي القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.
تعزيز الاستثمارات الأمريكية في المغرب سيكون حاضراً ضمن جدول أعمال زيارة جاريد كوشنر رفقة وفد إسرائيلي إلى المغرب الأسبوع المقبل، إذ يرافق مستشار البيت الأبيض في هذه الزيارة رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر.
وتعوّل الولايات المتحدة الأمريكية على قنصلية واشنطن بالداخلة من أجل تعزيز استثماراتها في المملكة المغربية، خصوصا بالأقاليم الجنوبية.
وفي هذا السياق، قال السفير الأمريكي بالرباط إن “فتح قنصلية بالداخلة سيمكن الولايات المتحدة من الاستفادة بشكل أكبر من الموقع الإستراتيجي للمغرب كمركز للتجارة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط”.
الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء أصبحت أكبر حليف للرباط في مجلس الأمن الدولي وقد تشهر حق النقض الفيتو ضد أي مشروع قرار صادر عن روسيا او جنوب افريقيا او غيرهما معادي للصحراء المغربية ونتمنى أن نشاهد قنصليات دول لها مكانة على الصعيد العالمي مثل ألمانيا كندا فرنسا بريطانيا الهند أستراليا…
بموازات هاذه الخطوة العملاقة نحو الترسيخ على أرض الواقع لمغربية الصحراء على المغرب تقوية الجبهة الداخلية لأبعد الحدود و دعم الشباب لإحداث مقاولات و دعم التنمية الحقيقية و الإبتكار …
اللهم ات المغرب بكل ما فيه خير وابعد عنه الحقاد اهل الشر.
نلتمس من الولاية المتحدة وضع اسم البوليساريو على قائمة المنظمات الإرهابية واوضع الجزائر في قائمة الدوال الراعية للإرهاب
Que de bonnes nouvelles pour notre cause. Et si on en est là, c’est grâce à la clairvoyance de notre Roi que Dieu le protège.
هنيئا للشعب المغربي بهدا الانجاز مهما فعلت روسيا لا يمكن ان يؤثر قرارها الفيتو في رفض قرارات الأمم المتحدة سيواجهونها بملف ضمها جزيرة القرم.
أكبر تخربيقة قام بها ترمب هو هدا الإعلام. إنتهت مهمته و مصدقيته . ثم أشعل نار الفتنة لكي يحرك سوق الأسلحة. أما الرئيس الجديد فهو متردد و موقف الديموقراطيين المتردد . و نحن بينهم ككرة .
الله يسمعنا خير يوم الاثنين إن شاء الله سوف يظهر الصديق و العدو لقضيتنا الوطنية وبالاخص الدول الخمس العظمى وهنا نشكير كثيرا أمريكا على الدعم الكبير لأن الكثير من الدول المنافقة وضعت في حرج كبير وبالاخص فرنسا ….. الحمد لله بدأت الامور تسير بالسرعة القصوى
على الدبلوماسية المغربية هزم الجزاءر التي تحرض روسيا .لكي تتخذ موقفا حياديا بمجلس الأمن وعدم الفيتو. لان النظام الجزاءري يلعب آخر أوراقه لتهديد المغرب في أرضه وحدوده. الله المستعان بقيادة الملك محمد السادس نصره الله.
لقد ظهر للعيان و العميان على حدودنا ان الصحراء المغربية هي محطة اطماع كبيرة و عالمية كل القوى العضمى تريد الصحراء و ايضا المغرب ان المسالة ليست مسالة شعب او تقرير مصير او الجزاىر ادن ظهر القضية احبر نن دالك بما ان الاستعنار خلقها فالهدف منها كان هو الابتزاز و الدي نتيجته التفقير و الجهل حتى اصبح اناؤنا نرميين على السواكىء و حتى ابناء الحزاىر و تونس و على النغاربة ان يستعدو لرد اي عدوان و من اي بلد .
لقد كانت اليد المدودة الى الجزاىر اخر فرصة لاتقاد متا يمكن انقاده لكنها رفضت وبل و تبعتها شروك منها التنازل على الصحراء و الاعتدار وووو ادن انها بداية حرب سيخون المغرب و الحزاىر حطبها
الطرح سخن الى مشى المغرب حتى دار داما لبيادق ديال الجزائر او بوليزاريو مشاو .
المغرب سجل صحراءه وقريبا إن شاء الله سيأخذ التيتر. ولا عزاء للحاقدين والخونة.
أنا أستغرب من طريقة عمل الأمم المتحدة !!! هاؤولاء الذين يطلق عليهم بالإسبانية البوليساريو لم يحترموا أوامر هذه الأمم المتحدة وخرجوا عن قوانينها و انتهكوا وقف إطلاق النار ولم يحسبوا الأمم المتحدة لفعل هذه الفعلة الغير قانونية والمستنكرة … على هذه الأمم المتحدة في هذا الأجتماع أن تستنكر وقف إطلاق النار من جانب البوليساريو وأن تنزل على المنضمة الإرهابية عواقب شديدة حتى لا تعود إلى قطع الطرق التجارية و لا تهود لإنتهاك القوانين الدولية …
هل إذا اعترضت الصين او بقيت على حياد. في ملف الصحراء المغربية سيستمر المغرب في التعامل معها كشريك كما هو الحال عليه وهل سيكمل معها صفقة اللقاح؟؟
vive le sahara marocain vive l ametier entre l amerique et le maroc le sahara est marocain et sa reste marocain
ها المعقول. الان الكل سيراجع اوراقه، وستنهي الايادي الخفية هذه القضية المفتعلة التي دامت تقريبا لنصف قرن وليست في مصلحتهم بمعاكسةامريكا وما ادراك ما امريكا، وهي التي اوقفت هذه المهزلة . الان سيظهر لنا العدو من الصديق. اما المرتزقة في تندوف ومن معهم فهذه ضربة قاضية لهم. وشكرا ثم شكرا لامريكا واخواننا اليهود المغاربة وغير المغاربة الذين فرحوا لدرجة البكاء عندما اعيدت العلاقات مع بلدهم الام . شكرا هسبريس
الولايات المتحدة كانت داءما مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية، سواء بالنسبة للحزب الجمهوري او بالنسبة للحزب الديمقراطي،، وعندما اقترح المغرب مشروع الحكم الداتي كانت اول دولة تتبناه،،
لكن الرئيس ترامب كان اكثر جرأة ووضوحا بالنسبة لقضية الصحراء المغربية،،
الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحسم اخيرا في مشكل الصحراء المغربية نظرا لانها اكبر قوة عالمية ولها تاثير كبير جدا جدا على مجلس الامن الدولي،،
انشاء الله ستكون الحلقة الاخيرة لهذا المسلسل وسينتصر الحق المغربي على الباطل الاستعماري الاستبدادي الجزاءري وروسيا تديها ف راسها و على المغرب الضغط بقوة على كل من تجراء على المساس بوحدة ثرتبنا ومن هذه القمة على المغرب ان يكون حاسما مع الدول التي ضده او الدول المحايدة كفانا من التردد الان المغرب قوي باتحاد كل المغاربة من سبتة ومليلية حتى تل ابيب وراء ملكنا الشجاع والذكي لنا كل الفخر والحظ بملكنا وجيشنا وعبقرية السياسين المغاربة
الجميع يتحدث عن النظام العالمي الناشىء يتشكل امام اعيننا.
فهل هناك ارهاصات تشير الى ان الجزائر في طريقها الى ان تصبح محمية ألمانية في المستقبل المنظور؟
وهل تأخذ المانيا مكان فرنسا و روسيا معا في الجزاءر؟
عندما نقل الرئيس تبون الى الخارج للعلاج ظهر تردد العسكر بين الاختيار العلاجي الروسي والألماني, بل وحتى الفرنسي.
الظاهر الان ان مرض تبون كانت له ايضا اثار دبلوماسية بل و استراتيجية في اتجاه توثيق العلاقة الالمانية الجزائرية.
القرار التاريخي للولايات المتحدة الامريكية القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء و الذي انتزعه اللوبي اليهودي المغربي ؛ في مصلحة المنطقة المغاربية اكثر مما هو في مصلحة المملكة المغربية لانه يدعم جهود السلم الذي يحرص عليه المغرب ويسعى اليه مقابل تحريض جنرالات الجزائر على الحرب .
فجعل المنطقة المغاربية امنة لجلب الاستثمارات اليها ، يدخل ضمن الاستراتيجيات الاقتصادية العالمية الكبرى الرامية الى خلق التوازن بين التكتل الاوروبي الامريكي الافريقي العربي مع التكتل الاسيوي بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية وما جاورها.
فهذه الحسابات تتجاوز قصر نظر جنرالات الجزائر .
هذا ما أرادت الجزايْر
نتحدت عن الا خوة والعروبة و الإسام ونصطف وراء المسيحين الأقوياء
المتسامحين والمتسلحن لأ نعرف مع من وأقول كرهنا بعضنا البعض حتي اصبحنا سوا امة اكل عليها الزمن
الان وجب على كل الخبراء والأساتذة الجامعيين والمؤرخين المغاربة الجلوس على فك شفرة ممثلي الصحراء المغربية.. الجزاءر تسعى إلى تقديم البوليزاريو كممثل وحيد للصحراء المغربية…والواقع أن كل قباءل الصحراء المغربية كانت تبايع سلاطين المغرب قبل الاحتلال الإسباني.. وتوجد قباءل منها تعيش الى الان داخل المملكة المغربية…وتعيش قباءل اخرى في العيون والداخلة وغيرها من المدن الصحراوية.. وتعيش اقلية من الصحراويين في تندوف الجزاءرية مع خليط من الافارقة ..وقد أيدت محكمة لاهاي روابط البيعة بين قباءل الصحراء وسلاطين المغرب في السبعينات …وبتقديم هذه المعطيات الأساسية فإن البوليزاريو ستفقد الهالة التي تظفيها عليه الجزاءر في المحافل الدولية… واستعاد المغرب الصحراء بعد قرار لاهاي واتفاقية مدريد .. وهكذا فإن قرار الولايات المتحدة الأمريكية كان صاءبا وارجع الامور إلى نصابها… يحب ضرب كل القرارات الاممية المجانبة للصواب …وعلى بركة الله يااساتذتنا …وريونا حنة يديكم ….
على الدبلوماسية المغربية ان ترفع السقف مع الدول الدائمة العضوية ودول الجوار. أما معنا أو عدو لوحدتنا.
il faut augmenter la pression envers l europe pour reconnaitre la marocanité du sahara maintenant et avec un delai si non on fera la politique d´erdogan en ouvrant les portes pour tous les africains qui veulent immigrer vers l europe.
اعتراف رئيس الولايات المتحدة الامريكية بسيادة المغرب على جميع اجزائه في الجنوب هو حدث تاريخي بامتياز.قضية الصحراء المغربية استنزفت الكثير من الطاقات المادية لاكثر من 45 سنة.انه مكسب كبير للمغرب وللمغاربة.لكن المسيرة طويلة جدا.المغرب سينتهي من
“معركة الصحراء ” وتبقى له معارك لا تقل اهمية . بل ربما معارك كبيرة تنتظره. منها بالاخص وكاولوية ” محاربة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والارهابيين ” معارك لا تقل خطورة عن معركة استرجاع الاراضي الجنوبية. والدول المتقدمة والقوية لابد ان تساعد المغرب وتسانده على محاربة الفساد والمفسدين ومعالجة المجتمع المغربي من الامراض الاجتماعية التي تفتك به. كل شيء ممكن ان شاء الله.
مشكل الصحراء ،بدأ سنة 1880,في مؤتمر برلين،حينما ،قسمت الدول الإستعمارية،شمال إفريقيا،وهاهي الآن تجتمع ،لكي تنصف المغرب،على ما أظن،هل من خبير أن يشرح لنا ما يحدث.
يجب على الدبلوماسية المغربية التحرك باقناع روسيا والصين ان الحل الوحيد لمناطقنا الجنوبية هو الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية ونشكر الولايات المتحدة على اعترافها بالصحراء المغربية وفتح قنصلية في مدينة الداخلة وسوف تحدو حدوها المملكة المتحدة واستراليا وكندا ونيوزيلاندا في اعتقادي واتمنى فرنسا واسبانيا تقوما بنفس الشيء.
نتمنى أن يكون إجماع على الإعتراف بمغربية الصحراء عندها ستطلق رصاصة الرحمة على هذه الأطروحة الوهمية
أعتقد أن الاعتراف الامريكي ينقصه قشة صغيرة جدا لطي هذا المشكل بصفة نهائية… يجب التركيز على كسب الجانب الموريتاني ودفعه للإقرار بحدوده مع المغرب… موريتانيا هي الحل يا سادة… وقوفها على الحياد يعتبر الحجرة العثراء أمام حسم هذا الملف
القضية الوطنية الأولى في الطريق الصحيح لحل هاذ المشكل المصطنع
وأخيرا انتصر الحق بعد صبر طويل من الجانب المغربي والحمد لله على كل حال وبفضل دبلوماسية وحنكة المغرب تحت ظل جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وما الاعتراف الاخير بمغربية الصحراء من طرف دولة قوية ولها وزنها في المنتظم الدولي الا دليل على ذلك.وأنا متفائل خيرا من أن العديد من الدول ستتبع أمريكا في اعترافها وما على المغرب الآن سوى تطبيق وتنزيل مبدأ الحكم الذاتي على أرض الواقع دون انتظار وممارسة سيادته الكاملة على أقاليمنا الجنوبية ولي ما عجبو حال سواء أعداء الوحدة الترابية من الخارج أو الخونة من الداخل يمشي يتفرقع ولا يشرب البحر، فالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله اكبر….عاشت امريكا….وعاش الملك وعاش الشعب المفربي…واتمنى الهداية لاخواننا الجزائريين…ووللبوليزاريو الرجوع للصواب…فلا يصح الا الصحيح وما بني على باطل فعو باطل وما بني على حق فهو الحق….والسلام
من مدينة وجدة الشرقية التي يعمها غبار البطالة و كثرة المقاهي التي لا يستنفع منها السكان إلا من ضياع الوقت ..
اطالب الحكومة بفتح مشاريع كبرى حتى تتيح الفرصة للشباب في العمل و مواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية ، .. لمذا كل هذا الاحتكار على الجهة الشرقية من المغرب و خصوصا مدينة وجدة ؟ غرب المغرب و وسطه و شماله و جنوبه يعج بالمشاريع الكبرى ، ا هل فعلا كما يقال عنا ابناء الجزائر ام نحن جزء من المغرب ؟
و السلام عليكم ورحمة الله.
أنا شخصيا أقسم بالله أني أصبحت أحب إسرائيل و أعتبرها بلدي الثاني بعد المغرب . و أتمنى من الله أن يحفظ البلدين معا و أن يرزقهما كل الإستقرار و التطور . من أحبنا و احترمنا احترمناه و أحببناه كيفما كانت ديانته و العكس صحيح. و انتهى الكلام
أن هذا الرئيس ترامب سيبقى في سجل تاريخ المغرب وللمغاربة لأن خطته الأخيرة بما يتعلق بالصحراء قد جعلت منه محبوبا عند المغاربة ،وها هو الآن يدفع بقضيتنا من جديد إلى مجلس الأمن لمراجعتها والضغط على الآخرين للموافقة على الحكم الذاتي ،وأن لم تقبل الجزائر بالمبادرة الجديدة ،فأمريكا وحلفاؤها سيصنفون البوليزاريو بمنضمة ارهابية .بارك الله فيك ياترامب وبارك الله فيك ياجلالة الملك محمد السادس …
المسألة المهمة واللتي يجب على اعداء الخطوة الملكية معرفتها.هي ان جلالة الملك باتخاده هته الخطوة الجليلة والعظيمة قد حقن دماء الآلاف من المغاربة والجزاىريين واللتي كانت ستزهق نتيجة حماقة كبرانات الجزاىر.الم تسالوا انفسكم لمذا اغلقت العصابة المنفذ الوحيد للمغرب لاوروبا حوالي الشهر.ولمذا أعلنت العصابة الحرب على الحدود.انهم كانوا يريدون ان يشعلوا حربا بين المغرب والجزاىر كي يستمروا في نهب اموال الشعب الجزاىري ولا يهمهم ان يموت او يعطب جنودهم.سيسجل التاريخ لصاحب الجلالة انه حقن دماء المسلمين وستكتب له ان شاء الله في حسناته .اما دعات الظلامية فسيعلمون اي منقلب سينقلبون.
ماكين لا حكم ذاتي لاوالو لهم مالنا وعليهم ما علينا. أما الحكم الذاتي فيه قوالب ما عندنا فيها ربح. ثم يجب أن نبدء في عملية استرجاع الاراضي الاخرى من السبان
Ces événements montrent que la fin de la dernière épisode de l’époque de la guerre froide en Algérie s’approche. C’est une très bonne nouvelle pour les algériens qui n’ont besoin ni de conflit régional ni d’une tension qui date des années 70. Ce bras de fer à épuisé la caisse publique de nos voisins et il est temps pour eux d’imposer la naissance de l’Algérie civile qui enterre le diktat militaire.
لقد حقق المغرب تقدما مهما في ما يخص القضية الوطنية الأولى، بحيث يعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء نقلة دبلوماسية نوعية على جميع الأصعدة، فكل هذا لم يأتي اعتباطا، فقد كان ذلك نتيجة لمشاورات طويلة الأمد، أيضا هذا الاعتراف يكتسي أهمية قصوى لما يحمله من الوزن الدبلوماسي باعتباره صادر من الدولة الأقوى في العالم، بالإضافة إلى ذلك فهو يتميز بحمولة قنونية دستورية وقد مر من جميع المراحل الإدارية والتشريعية ومن الصعوبة بمكان التراجع عنه، فيتطلب ذلك تصويت الثلثين في مجلس الشيوخ.. أما في ما يتعلق بافتتاح القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة، فيعتبر أمرا بالغ الأهمية على المستوى الجيو استراتيجي والاقتصادي سيتيح للمغرب مكانة الصدارة إفريقيا نظرا لموقعه المتميز، حيث يعد محطة عبور وصلة وصل بين أوربا وإفريقيا.
حنكة عاهل البلاد ونظرته الثاقبة وسعة صدره..كل هذا عجل بقطف الثمار،وفي أوانها.
حفظه الله لنا بصحة وعافية.قولوا يارب
الولايات المتحدة الأمريكية أنصفت المغرب لأن المغرب كان حليفها طول الحرب الباردة والمعسكر المعادي أدخل مخالبه في المغرب مخالب العسكر الجزائري القذرة لكن السيد الرئيس ترامب تدارك الموقف جزاه الله خيرا وأطال عمره.
الجزائر تطمع المسكينة ان يسحب بايدن القرار عندما يتسلم الحكم، و المسكينة لا تعلم أن هدا قرقر رآسي، لا يمكن سحبه الا اذا كانت القضية تمس الامن القومي الامريكي. اذا فلن يسحبه بل بالعكس، سيكمل المشاريع الاقتصاديه الامريكية و سيحميها، و المفاجئة الحتمية القادمة هي 100 في 100 سيتم ادراج عصابة البوليزاريو ضمن قائمة الارهاب، هذه العصابة التي تحتجز اخواننا الصحراويين في تندوف الجزائرية تماما كما كانت تحتجز داعش سكان المدن السورية التي دخلوها. نهاية المسلسل الطويل قد اقتربت
Merci aux USA et Merci à Monsieur le Président Donald Trump de cette initiative; le peuple marocain ne l’oubliera jamais. En signe de reconnaissance, n’est -il pas judicieux de nommer des boulevards dans des grandes villes marocaines “Boulevard Président Donald Trump
قرار الولايات المتحدة الأمريكية انما هو احقاق لحق يقر به التاريخ والجغرافيا…بل اننا كنا نتمنى لو كانت الخريطة التي اقرت تضم صحراءنا المغربية الشرقية بتندوفها وبشارها التي اقتطعتها فرنسا من المغرب سنة 1951 ….
المغرب بحنكة وتبصر جلالة الملك الذي يقود الملف اكيد انه ربح قضيته العادلة عقب تدخل ووساطة مغاربتنا اليهود لاسرائيل لدى أكبر قوة دولية وسواء تم الاجماع بمجلس الأمن او لم يتم فانه بعد اليوم لن يستطيع احد ان يعاكسنا في صحرائنا بفرض اي قرار بالقوة مادمنا قد حسبنا تأييد القوة العظمى وحتى جو بايدن فانه لن يتراجع عن قرار ترامب مادامت امريكا كسبت مصالح حيوية بالمغرب. اما عن فلسطين فقد حدد ترامب معالمها بصفقة القرن بالبحرين القدس عاصمة اسرائيل مع المحافظة على طابعها العربي والاسلامي دولة الفلسطينيين للعيش بامان جوار اسرائيل بقي على المتشددين في فلسطين قبول هذه الهدية والعيش بسلام ارجو من هسبريس نشر تعليقي
امريكا من مجموعة أصدقاء الصحراء و من الممولين الكبار لبعثة المينورسو كما انها تضع توصيات و قرارات لمجلس الامن الدولي كما ان لها حق الفيتو و تاثيرها كبير في المنتظم الاممي يعني دورها له وزن و تاثير على الأعضاء اللذين سيتبعونها في اعترافها و ايجاد حل في اطار الحكم الذاتي هذا خدم بشكل كبير بايدن مع الإدارة المقبلة و سهل عليهم ما كانوا يخفونه و يترددون بشأنه
اظن ان علينا التريث و انتظار ما ستسفر عليه قرارات الحكومة الامريكية الجديدة حتى نقول انه فعلا امريكا تعترف بالصحراء المغربية كجزء لا يتجزء من التراب المغربي. ام ان هناك مصالح اقتصادية خفية للرئيس ترامب الذي لم يعترف الا في نهاية ولايته….
هذا الاعتراف فوز كبير للمغرب وفي مصلحته لكن لابد من الكنغريس الأمريكي ان يوافق عليه الشيء الذي لم يحصل بعد.
بعض الدول الاستعمارية من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى كروسيا ظهر نفاقها ومكرها وخداعها لأنها لا تريد حلا بل تريد استمرار الوضع على حاله لاستغلال المغرب والجزائر واستنزافهما المستمر والضغط عليهما بشتى الوسائل واصبحت قضية الصحراء كسيف داموكليس فوق رؤوسهما. وهذا بسبب غباء العساكرية حكام الجزائر.
عبر التاريخ ، الحكم العسكري لا يعطي نتيجة ، الجنيرالات في الجزائر هم بغال ليس لهم بعد نظر لازالوا في غيبوبة ويعيشون أيام الاتحاد السوفيتي البائد…..حيوانات تسوق الشعب الجزائري المسلم الى الهاوية ، ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على العسكر تحت شعار مدنية وليست عسكرية ، الله يكون معاهم .