الوهم يُغْرق ميلشيات "البوليساريو" في طلب الانضمام إلى "الأمم المتحدة"

أثار سعي جبهة البوليساريو الانفصالية إلى الحصول على عضوية منظمة الأمم المتحدة الكثير من السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي، بما شمل نشطاء محسوبين عليها، اعتبروا تسويق هذا المطلب مجرد وهم ليس إلا.

ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة فإن الحصول على عضوية الهيئة الأممية يتطلب أن تحصل أي توصية بقبول الانضمام على أصوات إيجابية لـ 9 أعضاء في مجلس الأمن من أصل 10 أعضاء، شرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة – الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية – ضدّ الطلب.

كما ينص ميثاق الأمم المتحدة على أنه في حال توصية مﺠلس الأمن بقبول الانضمام، تقدّم التوصية إلى الجمعية العامة لتنظر فيها. ويجب الحصول على أغلبية الثلثين في تصويت الجمعية العامة لقبول دولة جديدة.

وبالنظر إلى تركيبة مجلس الأمن الدولي فإن إشهار “الفيتو” ضد عضوية الكيان الوهمي سيكون بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الدائمين، خصوصا من لدن فرنسا وأمريكا وبريطانيا والصين، وهي الدول التي ترفض وجود دولة انفصالية جديدة، بالنظر إلى المخاطر الأمنية التي يمكن أن يشكلها ذلك على المنطقة وعلى العالم ككل.

أما بخصوص تصويت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة لقبول عضوية جديدة فهو أمر يستحيل أن تحققه جبهة البوليساريو وداعموها، على اعتبار أن 163 دولة، أي 85 بالمائة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، لا تعترف بالكيان الوهمي من أصل 193 دولة عضوا.

وعلق ناشط انفصالي بسخرية على طلب التنظيم الانفصالي، قائلا إن طلب عضوية البوليساريو “في الوقت الراهن غير منطقي وهو للتسويق الإعلامي فقط”، داعيا قيادة البوليساريو في تندوف إلى الحديث بواقعية، “لأن مواطن 2021 يختلف عن مواطن 1991″، في إشارته إلى أن الصحراويين لم يعدوا يصدقون أكاذيب جبهة البوليساريو.

وفقدت البوليساريو الدعم حتى على مستوى القارة الإفريقية، حيث إن حوالي 10 دول هي التي مازالت تعترف بالكيان الوهمي داخل المنظمة القارية من أصل 54 بلداً عضواً.

وكانت 28 دولة إفريقية وقعت سنة 2016 على اقتراح تعليق عضوية جبهة البوليساريو في الاتحاد الإفريقي، في حين تواصل الدبلوماسية المغربية العمل في صمت لإنضاج شروط طرد الكيان الوهمي من المؤسسة الإفريقية.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة وجميع الهيئات والمجالس الدولية التابعة لها لا تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية الوهمية”، وحتى من تدعي أنهم “ممثلوها” في المجالس الأممية فهم لا يتوفرون على أي تمثيل قانوني أو مكاتب داخل هذه الهيئات الدولية.