اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس الجائحة

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد.
ونقلت وكالة “جي. جي. برس” اليابانية للأنباء عن الوزارة قولها إن السلالة الجديدة، التي تتمتع جزئيا بالتحور نفسه الذي تم رصده في سلالتين مختلفتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا، جرى رصدها لدى أربعة أشخاص وصلوا مطار طوكيو الدولي قادمين من البرازيل في الثاني من يناير الجاري.
ولم تتوافر بعد معلومات حول قابلية انتقال السلالة الجديدة، وما إذا كانت تسبب أعراضا حادة أو لها تأثيرات محتملة على فعالية اللقاحات. وقالت الوكالة إن المعهد الوطني للأمراض المعدية يقوم ببحث مفصل بشأن السلالة الجديدة، وكذلك جهات أخرى.
وأضافت الوزارة أن من بين الأشخاص الأربعة، شخص في الأربعينات لم تظهر الأعراض عليه لدى وصوله، ولكن لاحقا عانى من صعوبات في التنفس وجرى نقله إلى المستشفى.
وتابعت الوزارة بأن الأشخاص الثلاثة الآخرين هم سيدة في الثلاثينات من عمرها كانت تعاني من صداع، وشاب عانى من الحمى، وسيدة لم تكن تعاني من أي أعراض.
وأشارت الوزارة إلى أنه ثبتت إصابة الأشخاص الأربعة بفيروس كورونا أثناء تواجدهم في الحجر الصحي في المطار، وجرى رصد السلالة الجديدة لديهم عبر فحص آخر مفصل.
مغادي يبداو هاد التلقيح واقيلة حتى يخرج شي اعجب اخر .هادشي لايبشر بالخير .الله يطفئ هاد الغضب من عندوا اوكان.
عيقتو علينا بسلالة جديدة خليو ناس تعيش حياتها
واش ما عياوش بالكذوب والقوالب.. فين باغين توصلو بهاد الارض.. الله يعفو علينا منكم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصرنا على من ظلمنا أو اراد بنا سوء !!! وعافنا من جميع الأوبئة واغننا بفضلك ورحمتك عمن سواك!
على العالم الإسراع وبشكل مكثف لتلقيح حتى لا يتطور هذا الفيروس لا مفر من التلقيح لا بديل …على المغاربة أخد اللقاح لنعود لحياتنا الطبيعية وزارة الصحة عليها الإسراع في البدأ الوقت يداهمنا
هل تعلم أن الزكام العادي هو فيروس متحور، أي أن كل سنة تكون تركيبة اللقاح مختلفة عن تركيبة السنة الماضية …والحقيقة أن تغير تركيبة الفيروس دليل على بداية ضعفه…أي أن كورونا بدأ يفقد قدرته على القتل والانتقال…المهم أن نجاح اللقاح في القضاء على الفيروس الأصلي يسهل القضاء عليه بعد تمحوره.
فيروس كورونا في طريقه للزوال تدريجيا و منظمة قلة الصحة العالمية و من يمولها و يقف وراءها يريدون فرض التلقيحات المشبوهة على جميع سكان المعمورة، بنادم غير حال فمو و يمد ذراعه ليتم حقنه بتلقيح لا يعرف عنه أي مكون !! إسألو أي خبير في علم المناعة و البيولوجيا ليعطيكم المفيد و يخبركم أنها تتكون من معادن ثقيلة كالزئبق و الرصاص و الامينيوم و من خمائر حيوية من أصل حيواني (العجل). كل هذه الخلطة تسبب تغيرات جينية في الذاكرة المناعية للجسم و تدمر الخلايا العصبية في الدماغ على المدى المتوسط و البعيد و كذلك العقم عند الرجال و تغير خطير في توازن الهرمونات الجنسية التيستوستيرون و الأستروجين، لذلك لا تتعجبوا إن كثرت حالات الشذوذ.
بطبيعة الحال مثل هاته الأمور و المخاطر لن تسمعوها أبدا في الإعلام العمومي في جميع دول العالم اللذي يبث فقط التفاهات و التخدير و الروايات الرسمية فقط
يجب ترك عجلة الاقتصاد تدور,وكفا لي مات الله يرحمو ولي مرض الله يشافيه. راه الناس وصلتليها لعضم وبزاف منهم تتسعا وتطلب فالشواره. باراكا .
هل أدلكم على دواء لهدا المرض ،والله تم والله ؛ إن رجعنا الى الله فكونوا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنا هدا الوباء
هدشي كلو باش اخوفو ناس ويمشيو ايديرو التلقيح
الى المعلق رقم 2…علا أساس أن إنكار المشكل هو جزء من الحل
دابا حتى بقى نهار لحظر التجول وعاد جايين تقولونا سلالة جديدة باش يوليو يمدو حظر التجول شهر خور