اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس الجائحة

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة “جي. جي. برس” اليابانية للأنباء عن الوزارة قولها إن السلالة الجديدة، التي تتمتع جزئيا بالتحور نفسه الذي تم رصده في سلالتين مختلفتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا، جرى رصدها لدى أربعة أشخاص وصلوا مطار طوكيو الدولي قادمين من البرازيل في الثاني من يناير الجاري.

ولم تتوافر بعد معلومات حول قابلية انتقال السلالة الجديدة، وما إذا كانت تسبب أعراضا حادة أو لها تأثيرات محتملة على فعالية اللقاحات. وقالت الوكالة إن المعهد الوطني للأمراض المعدية يقوم ببحث مفصل بشأن السلالة الجديدة، وكذلك جهات أخرى.

وأضافت الوزارة أن من بين الأشخاص الأربعة، شخص في الأربعينات لم تظهر الأعراض عليه لدى وصوله، ولكن لاحقا عانى من صعوبات في التنفس وجرى نقله إلى المستشفى.

وتابعت الوزارة بأن الأشخاص الثلاثة الآخرين هم سيدة في الثلاثينات من عمرها كانت تعاني من صداع، وشاب عانى من الحمى، وسيدة لم تكن تعاني من أي أعراض.

وأشارت الوزارة إلى أنه ثبتت إصابة الأشخاص الأربعة بفيروس كورونا أثناء تواجدهم في الحجر الصحي في المطار، وجرى رصد السلالة الجديدة لديهم عبر فحص آخر مفصل.