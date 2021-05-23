اليمين الشعبوي يستغل أحداث سبتة المحتلة في السوق الانتخابية الإسبانية

“أزمة الحدود مع المغرب سترخي بظلالها على السياسة الإسبانية”، ذلك ما خلصت إليه ورقة تحليلية منشورة في مجلة “فورين بوليسي” المتخصصة في شؤون الأمن، حيث أوردت أن أحداث سبتة ستعزز قوة اليمين الشعبوي في المستقبل القريب بالمملكة الإيبيرية.
وأبرزت الصحيفة الأمريكية أن “العواقب السياسية على إسبانيا ستكون طويلة الأمد”، لأن الهجرة احتلت صدارة المشهد السياسي في الأيام الماضية، بعدما هدّد حزب “فوكس” بسحب الدعم البرلماني لحكومة الأندلس الإقليمية في حال منحت حق اللجوء لأي من الوافدين من سبتة.
ونادى حزب “فوكس”، وفق المصدر عينه، بـ”العسكرة الدائمة للحدود”، الأمر الذي يجد تجاوبا شعبيا من طرف الإسبان، ما من شأنه تعزيز أصوات التنظيم الحزب المعادي للأجانب. وفي جميع الاحتمالات، تضيف الورقة، سيكون للأزمة الحالية تأثير على إسبانيا على غرار النزوح الجماعي من سوريا صوب أوروبا.
وأكدت صحيفة “فورين بوليسي” أن الأزمة ستدعم تمثيلية العناصر القومية اليمينية المتطرفة في البلاد الإسبانية، متسائلة عن إمكانية توظيف الحزب الشعبي للخطاب العاطفي السائد لدى “فوكس” من أجل كسب أصوات الناخبين بحلول الانتخابات التشريعية المقبلة.
ومع تزايد قاعدة حزب “فوكس” الإسباني، سيتعين على الحزب الشعبي أن يفكر بجدية في استغلال “الشعبوية السياسية” للظفر بالسلطة، تبعا للمصدر الإعلامي، الذي لفت إلى التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي الداخلي بعد الانتخابات الجهوية بمدريد.
ولعبت زعيمة اليمين الصاعدة إيزابيل دياز أيوسو بورقة “الشعبوية” في خضم الانتخابات الجهوية، دون تبني مرجعيات تنظيم “فوكس” المتطرف، من خلال غوصها في غمار “الحروب الثقافية” بإسبانيا، الأمر الذي ساهم في زيادة رصيدها الانتخابي بشكل استثنائي.
ويضطر الحزب الشعبي إلى تشكيل ائتلاف مع حزب “فوكس” اليميني بعد فشله في حصد الغالبية المطلقة؛ ما يعني أن التنظيم المتطرف سيبقى مفتاح بلوغ سدة الرئاسة بالنسبة إلى الحزب الشعبي كما هو الحال في الأندلس، وهو ما سيمنحه فرصة لصياغة أفكاره المتطرفة أثناء إعداد السياسات العمومية.
بذلك، ترى الورقة أن الحزب الشعبي سيكون مضطرا للانتقال إلى تكتلات اليمين، بوصفه “اختيارا إستراتيجيا” للفوز بالسلطة، من خلال التحالف مع حزب “فوكس” المتطرف، الذي يحاول استغلال الأحداث السياسية التي تعرفها بلدان الجوار من أجل كسب أصوات الإسبان.
Je viens de lire un article dans le monde ou ils disent que l’union européenne va changer ses relations avec le Maroc car ce dernier s’est senti poussé les ailes avec sa relation avec Israël. Ils ont parlé du Maroc qui a jeté des enfants a la mer pour une position diplomatique. Chouwahtouna
الحزب الشعبي لديه فرصة ثمينة بالوصول إلى رئاسة الحكومة ان عرف كيف يستميل الناخب الإسباني
الشعب الإسباني جرب شعبوية بوديموس مدغدغ المشاعر ولكن ليس بالمشاعر تسير الدول
الدول في حاجة إلى المصلحة والمصلحة داءما تتبعها تنازلات
وعلى المغرب ان يضغط بقوة الان وبكامل اوراقه لكي يحرج الحزب الاشتراكي ولكي يعرف الإسبان ان خسارة المغرب يعني تدفق الهجرة والمخدرات والإرهاب والاقتصاد وحصار الثغرين وتغيير وجهة المغرب نحو شركاء اخرين وبالتالي ستضيع مصالح اسبانيا
المغرب لا يريد المستحيل من مدريد
فقط ان تزيل القناع وتختار بين جار شقيق بيننا مصالح وبين عصابة اجرامية وإرهابية تريد لنا الشر
حتى هنا فين ما كان شي سياسي ما بان من عام الفيل خرج يسترزق من احدات سبتة التي اضحكت العالم في المغرب
المغرب دخل حرب يجب ان يكملها والا يضعف او يتراجع لانه ان فعل سيداس هذه المرة بالاحذية
هناك استغلال من الجانبين من الجانب الأفريقي هناك استغلال الأطفال لتحقيق أهداف في العلاقة الثنائية ومن الجانب الاروبي هناك احزاب يمينية تستغل الحدث لتحقيق أهداف سياسية والضحية هم أطفال قاصرين زج بهم في العملية مستغلين سذاجتهم وغير ابهين بكرامتهم وصحتهم الجسدية والنفسية !!
المغرب عليه التنسيق مع حزب فوكس للفوز بالإنتخابات. يسألهم كم من مهاجر إفريقي يريدون أن يرسله المغرب لكي يفوزوا. المغرب بإمكانه مساعدتهم بإرسال مليون إفريقي ليحصلوا على الأغلبية. المهم عليهم التفاوض مع المغرب الثمن الدي مستعدون لدفعه
الواقع أن العالم يتغير و أوروبا ستنفصل و الدول الضعيفة بها ستنهار و ستحدث بها فوضى كإسبانيا. كانوا عايشين في حلم على قروض و مساعدات أوروبية
وكلنا نعلم أن هذا ما هو الجيد بالنسبة للمغرب ، فنحن نواجه مشاكل مع الشيوعيين أكثر مما نواجهه مع الوطنيين.
نحن نعلم ان اليمين المتطرف في اسبانيا وكذلك فرنسا عنصري ويكره العرب والمسلمين ولكنه لا يكره الخدمات التي يفدمها المغرب كدركي لحمايته من تدفق الافارقة وكذلك لا يكره الثروة السمكية المغربية والعقول النيرة المغربية التي تبني الحضارة الاوروبية اذا كان هذا اليمين المتطرف في اسبانيا كما في فرنسا يكرهنا فعليه ان يتخلى عن عقولنا وخدماتنا فنحن المغاربة بنينا اسبانيا وفرنسا بسواعدنا كما انهما نهبا ثرواتنا البحرية والمعدنية اما فرنسا فلا تزال وصية على المغرب الى اليوم حيث لا تسمح لاي شركة اهرى كي تستثمر بالمملكة المغربية وتقف في وجه الصفقات التي يسعى المفرب ابرامها مع الدول الاخرى بحجة انها كانت تحمي المغرب اذن اين نحن من الحرية والاستقلال اين الحكومة عفوا المحكومة واين بار الامان عفوا البرلمان ؟؟
في الحقيقة الله يأخذ الحق ف لي كان سبب شوهونا وخلاو حالتنا على كل لسان وكأن المغرب يفتقر إلى كل الإمكانيات لاحتواء الشباب والقصر
الرجاء من الدولة المغربية عدم الضعف امام سياسات اسبانيا المرفوضة كليا…لان المشكل ليس من المغرب بل هو من اسبانيا و من وراءها اي بعض اعضاء الاتحاد الاوربي البيروقراطي الغير ديمقراطي اصلا… و ينبغي مصارحة اسبانيا بما قامت لان المغاربة يمتلكون الادلة الكافية على عدائية اسبانيا اليوم- و حسب بعض التقارير التي سربت في سويسرا و بلجيكا و برطانيا و اسرائيل فنحن المغاربة نملك الادلة عن تورط اسبانيا العدونية و منها ما يلي :
-تبرير العلاج من كوفيد تبرير واهي و غير صحيح و فقط للتمويه
-الغالي المجرم تواصل مع العديد من الجنرالات و ضباط المخابرات الاسبانية و المكالمات التي التقطت و المسجلة توضح بكل وضح تلك الخططات و اللقات و فحواها و الاسماء التي كانوا فيها
-الغالي رئيس العصابة تلقى الدعم من الكثير من المسؤولين في اسبانيا و منهم سياسيون و من الامن و الكل مسجل كما سربت الصحف في بلجيكا ذلك و هي مواقع تخص الامن الدولي
-و تم تسجيل كل شيئ : من التوجيهات و المخططات ووووو
لكن كفى من الضعف و ينبغي محاكمة اسبانيا على ارسال الجيش الى سبتة المحتلة…و لن نقبل تهديداتها و كل من ورءها في الاتحاد الورقي الاوربي..
مغرب اليوم ليس كمغرب الأمس
فأعداء مغرب اليوم تحت المجس
يتوجسون من صعود القوة الأس
قادمون وإن تحالف ضدنا الجن و الإنس
الأحزاب اليمينيه المتطرفه في أوروبا تزحف منذ زمن طويل فلم تصل تسيير شؤون بعظ الدول، والدليل من عدت دول اوروبيه. شكرآ هسبريس
حزب فوكس هو حزب كاره و محتقر و مزدري لكل ماهو مغربي، هاذه بخلاصة بطاقة تعريفية لهذا الحزب
ذاك شأنهم لا يهمنا. نحن في المغرب أي مساس بسيادتنا فحاله سهل جدا إفتحوا الحدود الشمالية و الجنوبية أنذاك سنرى إلى أي مدى يستطيع اليمين و جيشه الصمود أمام جحافل المهاجرين. و إلى أي مدى سيبقى الإتحاد الأوروبي يستطيع الصمود. فتح المغرب الباب لثلاثة أيام زعزعت أوروبا. فماذا لو فتحها نهائيا و شاع الخبر عند كل المهاجرين الذين يرغبون دخول أوروبا؟؟؟؟