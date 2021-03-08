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تعليقات الزوار3
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14:42
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هبة البركاوي.. موهبة مغربية صاعدة في التيكواندو
كاريكاتير معبر بشكل جيد عن المرأة في العالم بالفعل الطريق لا مخرج له . للأسف الحرب القادمة نساء ضد نساء
تحية خاصة لكل النساء المتمدنات اما النساء القرويات فلم يسمعن بهذا العيد صراحة ولا يعرفن الا عيد الفطر وعيد الاضحى
يخصصون أسبوعاً كاملاً للإحتفال بالفرس، يُطلقون عليه أسبوع الفرس.
بينما يخصصون يوماً واحداً فقط للإحتفال بالمرأة!!
فهم تتسطا!
كمال المنصوري