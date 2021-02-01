اليونان تواجه موجة ثالثة لتفشي فيروس الجائحة

بدأت اليونان، اليوم الاثنين، في الاستعداد لموجة ثالثة محتملة من الاصابات بفيروس كورونا، حيث يخشى وزير الصحة من ارتفاع حاد في الإصابات الجديدة.

ودعا وزير الصحة فاسيليس كيكيلياس إلى عقد اجتماع طارئ للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا؛ لمناقشة مواجهة موجة جديدة من انتشار العدوى.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن من بين الإجراءات التي تجرى مناقشتها هناك فرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة من التي تم تبنيها في بداية شهر نونبر الماضي.

ويقول خبراء الصحة إن اليونان تقف عند نقطة حاسمة في مواجهة فيروس كورونا. وكانت حالات الاصابة بالفيروس قد ارتفعت بحدة بعد تخفيف طفيف لإجراءات الاغلاق منذ أسبوعين.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكد من وجود السلالتين الجديدتين لفيروس كورونا اللتين تم اكتشافهما في جنوب أفريقيا وبريطانيا في اليونان، مما أثار مخاوف من احتمالية ارتفاع حالات الاصابة.