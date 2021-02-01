اليونان تواجه موجة ثالثة لتفشي فيروس الجائحة

بدأت اليونان، اليوم الاثنين، في الاستعداد لموجة ثالثة محتملة من الاصابات بفيروس كورونا، حيث يخشى وزير الصحة من ارتفاع حاد في الإصابات الجديدة.
ودعا وزير الصحة فاسيليس كيكيلياس إلى عقد اجتماع طارئ للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا؛ لمناقشة مواجهة موجة جديدة من انتشار العدوى.
وذكرت وسائل إعلام يونانية أن من بين الإجراءات التي تجرى مناقشتها هناك فرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة من التي تم تبنيها في بداية شهر نونبر الماضي.
ويقول خبراء الصحة إن اليونان تقف عند نقطة حاسمة في مواجهة فيروس كورونا. وكانت حالات الاصابة بالفيروس قد ارتفعت بحدة بعد تخفيف طفيف لإجراءات الاغلاق منذ أسبوعين.
بالإضافة إلى ذلك، تم التأكد من وجود السلالتين الجديدتين لفيروس كورونا اللتين تم اكتشافهما في جنوب أفريقيا وبريطانيا في اليونان، مما أثار مخاوف من احتمالية ارتفاع حالات الاصابة.
ليس هناك اي موجة.
فقط حرب نفسية على الناس ليقبلوا على اللقاح
مع الاسف الشديد تفشي الوباء عندنا جيراننا في اوربا سببه سياسات مبهمة و غير واضحة حتى بين اعضاء الاتحاد اذ يظهرون الاتحاد في امور ثانوية و يخفون التبايانت و الاختلافات بين نفس الدول التي تبقى متنافسة فيما بينها و تريد كل واحدة ضمان مصالحها…مثلا اسبانيا ابقت على المقاهي و المطاعم و المتاحف الخ مفتوحة حتى 22 ليلا او 23 ليلا و بقيت فرنسا في حجر من 6 صباحا الى 18 مساء مما دفع بكثير من سكان فرنسا الى الاقبال على اسبانيا…اليونان فعلت نفس الشيئ و ايطاليا و حتى البرتغال التي كانت خالية من الاصابات انفجر فيها الوباء بعد اعياد الميلاد و رأس السنة لان الحكومة فتحت الحدود و رفعت الحجر مما جعل البرتغال في وضعية صعبة اليوم و قامت المانيا بتدابير مختلفة و ايضا بلجيكا و ايضا السويد و قامت هنغاريا باستقدام لقاح سبوتنيك الروسي و كذلك النمسا الخ…ثمة امور غير واضحة حقا…و كان على دول اوربا القيام باللازم دون السقوط في ايديولوجية الاتحاد الاوربي بزعامة ماكرون الطوباوية علما ان المانيا تبقى جد واقعية و رزينة و صلبة… كوفيد خلخل حقا بعض اسس الاتحاد الاوربي و فاجأ الدول الكبرى….