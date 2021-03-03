امتحان "وفاة بنشرقي" يغضب أنصار الزمالك

جر سؤال في امتحان مادة القانون الدولي بإحدى الجامعات في مصر، والذي افترض وفاة أشرف بنشرقي، الدولي المغربي ومهاجم الزمالك المصري، متأثرا بفيروس “كورونا” المستجد، غضب أنصار “الفارس الأبيض” على أستاذ المادة، معتبرين موضوع السؤال تطاولا على اسم اللاعب المذكور.

وافترض أستاذ المادة في سؤاله الأول من الامتحان وفاة اللاعب أشرف بنشرقي بفيروس “كورونا” أثناء وجوده بأرض الكنانة، لتطفو مشاكل بين زوجته وأولاده وشقيق له مصري الجنسية يقيم بمركز جهينة بسوهاج على السطح بخصوص الميراث؛ ما أدى إلى اللجوء إلى القضاء المصري.

ويتطلب السؤال سالف الذكر إيجاد الطلبة حلا للأزمة القانونية في الحالة المذكورة، بما أن المادة تدرس القانون الدولي.

وتداول أنصار الزمالك المصري صورا لورقة الامتحان، معتبرين مضمونها مستفزا وغير مهني. كما عبرت جماهير “الفارس الأبيض” عن إدانتها لطريقة تناول الأستاذ لموضوع الامتحان، خصوصا أنه تعمد إقحام اسم لاعب حي يرزق فيه عوض أن ينسب الحالة إلى المجهول.