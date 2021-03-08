امتلاء سدود "جهة طنجة" بنسبة 100 في المائة

أفاد تقرير الحقينة اليومية للسدود الصادر عن المديرية العامة للمياه، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بأن نسبة الملء بسبعة سدود تقع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بلغت إلى غاية الاثنين 8 مارس 100%.

وأضاف التقرير أن المخزون المائي لسد وادي المخازن بالعرائش، أكبر سدود الجهة، بلغ 672.9 مليون متر مكعب، بينما سجل سد ابن بطوطة بعمالة طنجة-أصيلة 29.1 مليون متر مكعب، وسد النخلة 4.21 مليون متر مكعب، والشريف الإدريسي بإقليم تطوان 121.7 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 100% بكل واحد منها.

وبلغت سدود أخرى طاقتها الإجمالية، ويتعلق الأمر بكل من سد مولاي الحسن بن المهدي بإقليم الفحص أنجرة (23.4 مليون متر مكعب) وسد سمير بعمالة المضيق-الفنديق (39 مليون متر مكعب) وسد شفشاون (12.2 مليون متر مكعب).

وكشف التقرير أن سد طنجة المتوسط بإقليم الفحص-أنجرة سجل نسبة ملء وصلت إلى 84.4% (18.6 مليون متر مكعب)، فيما فاقت نسبة الملء 52.5% في سد دار خروفة حديث الإنشاء بإقليم العرائش (251.9 مليون متر مكعب)، ووصلت النسبة إلى 25.4% في سد 9 أبريل بعمالة طنجة-أصيلة (76.1 مليون متر مكعب).

في المقابل، سجلت سدود إقليم الحسيمة نسب ملء في حدود 75.5% بالنسبة لسد محمد بن عبد الكريم الخطابي (8.9 مليون متر مكعب) و17.9% بالنسبة لسد جموعة (0.92 مليون متر مكعب).

وأنعشت الأمطار التي تهاطلت مؤخرا على المنطقة المخزون المائي بسدود الجهة، الذي يبلغ مجموعه إلى غاية اليوم الاثنين مليارا و258 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 73.11 في المائة من مجموع حقينة هذه السدود التي تفوق بقليل مليارا و721 مليون متر مكعب.