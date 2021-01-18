لا شيء يتحرك في حزب الحركة الشعبية منذ ما يزيد عن 30 سنة، حيث يستمر امحند العنصر في قيادته، متسببا في وفاة كافة الحركات التصحيحية التي شهدها “حزب السنبلة”. ولعل الوفاة الأخيرة للزعيم التاريخي المحجوبي أحرضان لن تزيد إلا في تكريس المعطيات نفسها التي ترجح بقاء الأمين العام في منصبه حتى إشعار آخر (..).
وقد لا يعلم كثير من المواطنين أن العنصر واحد من صناع الخلاف الكبير مع حميد شباط، إذ لم يكن الأمين العام السابق لحزب الاستقلال ليغضب لولا أن الكفة مالت لصالح العنصر خلال المنافسة على رئاسة جهة فاس مكناس، التي كان شباط يتمنى الظفر بها.
لا شيء يتغير، ولكن الحركيين باتوا يتحدثون مؤخرا عن إمكانية عودة السفير أبو أيوب لتحريك المياه الراكدة في الحزب، علما أنه سبق أن عمل أيام الملك الراحل الحسن الثاني وزيرا للتجارة الخارجية، وترشح لمنصب أمين عام منظمة التجارة الدولية؛ ولكنه اليوم مرشح لتطليق العمل الدبلوماسي والتفرغ لـ”الحركة”، ما ينذر بسقوط نجم العنصر..
وكان حزب الحركة الشعبية اشتهر في عهد العنصر خلال السنوات الأخيرة بوقوفه وراء ظاهرة “الوزراء المغضوب عليهم”، الذين تمت إقالتهم من الحكومة إما لعدم الكفاءة أو لتورطهم في قضايا لم تكشف أسرارها للرأي العام. وفي كل مرة كان يسقط وزراء الحركة الشعبية ويبقى العنصر، الذي حطم رقما قياسيا في المناصب وفي مدة البقاء على رأس الأمانة العامة.
ما دام مثل هذه النمادج تتحكم في أغلب الأحزاب السياسية في المغرب وتقوم بشتى الطرق لتعطيل ما يجب أن تقوم به هذه الأحزاب، فإنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن نتكلم أو نناقش أسباب العزوف السياسي عند المغاربة.
اولا انا لا انتمي لاي حزب لأن جميع الأحزاب سواسية بامناءها واعضاءها ومنخرطيها السرقة والفساد المالي والاداري وتبدير اموال الشعب ويعيشون في الثراء ولا يابهون للمواطن لا العنصر ولا غيره كلهم سواسية لا حزب الحركة ولا غيره كذوب كلهم يكذبون كلهم سيحاسبون امام الله لا يدوم الا الله سبحانه وتعالى
اما ان الاوانلهذه الكائنات الأثرية ان تتقاعد عن العمل السياسي وتترك المجال للطاقات الشبابية للنهوض بهذا الوطن.والله لقد اصبحنا نشمئز من رؤية هؤلاء سيما واننا عشنا معهم الطفولة والشباب والكهولة.فكفى من فضلكم كفى .والحديث ينطبق على جل الاحزاب .
واش غير هو
ولاد عبد الواحد كلهم واحد.
يعتبرون الحزب من املاكهم وورثهم.
انا شخصيا لا أثق ولا اعترف باي حزب.
الرجل المناسب في المكان المناسب بشهادة الشعب و المسؤلين
الله إعمرها دار
لا أنتمي لاي حزب، جل المغاربة يكرهون ظهور نفس الوجوه الذين يكرسون الجمود، الخمول، باك صا حبي،
غياب الانجازات في مجال مسؤوليتهم بل تأخيرها وعرقلتها، بلدنا الحبيب يستحق أحسن من هؤلاء، الغريب أن هؤلاء النماذج لم تشبع قط من الامتيازات العديدة والمهمة.
شكرا هسبريس