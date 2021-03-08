امرأة بألف رجل

ليست منخرطة في أي تنظيم حزبي، ولا تعرف معنى “النضال”، ولا تفهم تلك الإشارات اليدوية التي يقصد بها التعقيب، والمقاطعة، والتحية والنضالية… لكنها تستيقظ يوميا على الساعة الرابعة صباحا لتجمع الحطب، في درجة حرارة تقترب من الصفر، لـ”توقظ” الفرن التقليدي في هاته الصباحات الباردة المجردة من كل إحساس بالرحمة. في كل جبل، وفي كل صحراء… توجد امرأة مغربية من هذا النوع الذي يقاوم قساوة الزمن والطبيعة. لكل هؤلاء، تحية نضالية.
لكل امرأة تستيقظ في الخامسة صباحا لتلتحق بحقول الفراولة، والموز، والخضروات “البكرية والمازوزية”، تحية نضالية. تحية لكن لأننا نأكل من أكتافكن، تحية صادقة كلها تقدير واحترام لامرأة تنحني على الفأس لكي توفر لقمة العيش لأبنائها، تحية لكل امرأة تتكدس في شاحنة رفقة زميلاتها لتقطع عشرات الكيلومترات من أجل “لقمة عيش شريفة” خالية من كل الشكوك.
تحية عطرة لكل امرأة تعمل ليل نهار لكي توفر لـ”رجل عاطل” مصاريف القهوة والتدخين، وتمنحه هامشا كبيرا للتعبير عن رجولة مفترى عليها من خلال “التحكم” في مصير أسرة بكاملها، فقط لأنه “دلوع العائلة”. تحية لكل امرأة أجلت كل مشاريعها الشخصية لكي يعيش الآخرون.
تحية لك أمي، وزوجتي، ولك أختي، ولك يا جدتي، ويا حماتي (اليوم ليس وقت الخلاف لمن لديه خلاف)، تحية لكن لأن هذا الوطن لا يمكن أن يسير برجل واحدة. تحية لنساء الأمن، ولنساء الصحة، ولنساء الدرك والقوات المساعدة، والمصالح العسكرية، ولجيش الموظفات، اللواتي يصنع المدراء والرؤساء. تحية لكن جميعا على معركتكن الشجاعة في مواجهة وباء كورنا، القديم والمستجد.
تحية لنساء الزمن الجميل، اللواتي منحن المغرب هاته النفحة من الحداثة التي تضمن لنا السلام، في هذا الوقت العصيب الذي تجتازه عدة أمم تشبهنا. تحية إكبار وإجلال لأولئك النساء الشامخات اللواتي دفعن ثمن “سوء الفهم” في سنوات الرصاص، وكان ذنب بعضهن “توفير الحماية” لزوج طائش كان يحلم بـ”إسقاط النظام”، قبل أن يقتنع بـ”الديمقراطية” والتوافق والتناوب.
ولأن المناسبة شرط، تحية أيضا لأولئك النساء المتعجرفات، المتمكنات، الحاصلات على الريع السياسي هنا وهناك. فقط لا تنسين أن ما تأكلنه من فاكهة، وزيت الزيتون، ومستحضرات التجميل، قد يكون مصدرها عمل جاد لامرأة لا تتابع بالضرورة أشغال البرلمان، ولكنها تتابع أشغال الجني بتفان منقطع النظير. لكُنَّ كل الورود ولهن كل الشموخ.
المرأة ترجلت والرجال تانثت، لو كنا في دولة اسلامية لما رضيت القوانين الشرعية ان تكدح المرأة، نفقتها كانت ستؤدى من بيت مال المسلمين الذي لا وجود له اصلا في اي دلة اسلامية حاليا
تحية حب و تقدير ل لميمة الله يرزقها الصحة والعافية و يحفظها و يحفظ ليها لوليدات و يكون معاها . اللهم أرفع الغمة عن هاته الأمة يا رب العالمين
خلاصة المقال. المرأة القروية مهضومة الحقوق. ببلجيكا عندما يتقاعد الرجل تأخد زوجته ربة البيت 50% من تقاعد
هده العبارة تنطبق كدالك علي امي الغالية التي ضحت بالغال والنفيس من اجلنا الله احفظها لينا ويحفظ جميع الامهات
أنها المرأة المغربية البدوية التي الفة تلكشكرا لكاتب المقال. الحيات مند نعومة اضافتها تحية لكل امرأة تكافح من أجل لقمة العيش لها ولاسرتها بدون أن تمد يدها لضعاف القلوب التي تبحث داءما عن الفراءس السهلة.
تحية إجلال وتقدير لأمهاتنا في المغرب شكرا للكاتب المقال على هدا الموضوع. و لهادا قال حبيب الله الجنة تحت أقدام الآمهات و لكن أين مكان الرجال من كل هاده المعانات ليس كل من يلبس سروال فهو رجل
والله تحية صادقة من القلب للمراة القروية وانا استضيف وازورهم احيانا والتي اجذ فيهم المروءة والشغل الشاق من تهيء الطعام لاهل البيت والماشية والذواجين والقوانع وهم حراس الحطة واشعال فرن الخبز والقام بعملة اذخالة واخراجه بعذ نضجه .باختصار القيام بجميع متطلبات البيت.من ابناء .ولا زلت اعد ولم احصي.والبيت محبوب سبحان الله.تقذيرا لهاده المراة البذوية.وبالمناسبة من اراد ان يتزوج.فعليه بالباذية.هنيءا لها بعيءها وبالتوفيق.